En god dag for elgjægere og en dårlig dag for hvalfangere

En god dag for ...

Elgjægere. En eksklusiv jagtklub for politikere og erhvervsledere i den svenske by Åmål har i årtier fået lov at gå på jagt i en kommunal skov ganske gratis, mens andre jægere må betale for fornøjelsen. Jagtklubbens frynsegode har kostet kommunen et betydeligt beløb i mistede indtægter, og det har nu fået en oppositionspolitiker til at kritisere pamperiet. Men kommunen kan ikke se noget urimeligt i ordningen. »Som vi ser det, har de bare gjort os en tjeneste«, siger en chef i ejendomsforvaltningen til SVT. »De har holdt kondistierne fri for elge, som kan være farlige for motionister. Vi har slet ikke tænkt på det, som om de gik på jagt«. Jamen, så er det jo på plads. Knæk og bræk til motionsløbernes svært bevæbnede livvagter.





En dårlig dag for ...

Hvalfangere. Der er næppe meget prestige i at sige, at man lever af at fange hvaler. Erhvervet er ikke helt stuerent og minder os om menneskets rovdrift på naturen, også selv om der muligvis findes bæredygtig hvalfangst. Alligevel gør de norske hvalfangere ikke meget for at værne om den goodwill, de måtte nyde. Norges Småkvalfangerlag opfordrer nemlig til boykot af NRK’s indsamling ’TV-aksjonen’, der i år går til WWF Verdensnaturfonden og det vigtige arbejde med at bekæmpe plastikforurening i havene. Men hvis man giver WWF, der tidligere har forsøgt at stoppe hvalfangst, penge til plastopsamling, vil det blot svare til, at »mus pisser i havet«, siger foreningens formand til NRK. Han vil overlade opgaven til de enkelte lande og FN. Det må være logik for hvalfangere.