En god dag for rumbagerne, og en dårlig for danske soldater trods to nye kager i feltrationen

Rumbagerne. Lidt bagværk på rumrejsen kan føre til meget. Det ved enhver, der har læst Jakob Martin Strids ’Lille frø bygger rumraket’, hvor frømor (spoiler alert!) gør den diktatoriske rumrobot Krang kaput med sine kager. Eller gumler, som de kalder dem på planeten Krumskum. Nu er rumbageriet rykket fra litteraturens til virkelighedens rumeventyr. Således er det for første gang lykkedes astronauter på Den Internationale Rumstation (ISS) at bage småkager helt fra bunden i en særlig nyudviklet rumovn. Formålet er at finde ud af, hvor meget tid og energi det kræver at bage i rummet. Og det er ikke så lidt, for først efter 130 minutter i rumovnens maksimale 163 grader nåede rumbagerne et tilfredsstillende resultat. De måtte dog nøjes med duften i bageriet, for småkagerne er sendt til Jorden til nærmere undersøgelse i et laboratorium, skriver CNN. Og så må tiden vise, om der vil blive rejst en statue af rumbagerne til minde om deres bedrift – præcis som i frømors tilfælde.