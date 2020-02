Redaktør på Politiken Historie: Vi mistede et dansk særpræg med genforeningen

FOR ABONNENTER

Den hundred år gamle grænsedragning mellem Danmark og Tyskland bliver hyldet, fordi den satte en demokratisk stopper for en lang og blodig konflikt om grænsen mellem det danske og det tyske. Endelig fik befolkningerne mulighed for at give deres besyv med, frem for at fyrster og statsoverhoveder egenhændigt traf beslutningerne.