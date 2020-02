En god dag for Trump, en dårlig dag for en heilende Rod Stewart

FOR ABONNENTER

Donald Trump. Han er en torn i øjet på mange, mens andre bare knuselsker den amerikanske præsident. En af de sidstnævnte er 59-årige Nelson Gibson fra Port Saint Lucie i Florida. Efter at have fået fjernet sin højre nyre går han til dialysebehandling på en lokal klinik tre dage om ugen i godt tre timer. Det er følelsesmæssigt hårdt, forklarer Nelson Gibson til mediet CBS12, og derfor tog han et portræt af Donald Trump med for at holde humøret oppe. Det blev siden skiftet ud med en papfigur af præsidenten i naturlig størrelse. Men ifølge Gibson har klinikken nu nægtet adgang for hans pappræsident med de to opadvendte tommelfingre. Han og CBS12 har ikke fået anden forklaring fra klinikken, end at patienter er velkomne til at medbringe personlige genstande, så længe de er af en rimelig størrelse. Det ændrer dog ikke Gibsons kærlighed til Trump. ​