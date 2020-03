Håbet er flygtningeproblemets eneste nødbremse

’Wir schaffen das’ betyder ’Jeg har tænkt mig at tabe næste valg’ på dansk. Derfor er åbne arme ikke et svar på flygtningekrisen. Det er lukkede grænser heller ikke, for desperate mennesker finder altid vej. Det eneste, vi kan svare med, er håbet.

Tænk at flygte fra krigens rædsler for selv at ende som et våben. Netop den skæbne overgår flygtningene på grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet lige nu. Tyrkiets præsident Erdogan har forvandlet dem til et højpotent våben, for i det rige og velordnede Vesten er der ikke noget mere skræmmende end rapporter om, at Mellemøstens flygtningehær marcherer mod grænsen. Om de er 10.000 eller 100.000, gør ingen forskel. Panikken breder sig. Hvor mange af verdens underprivilegerede kan ikke tænkes at følge efter, hvis først Europas parader sænkes? spørger europæerne sig selv.