Hvordan kan man dømme mænd som Jeppe Kofod og Galileo Galilei?

I 2008 gik den nuværende danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, i seng med en 15-årig pige, efter at han havde optrådt for Dansk Socialdemokratisk Ungdom på Esbjerg Højskole.

Han var foredragsholder og 34 år gammel. Ret beset kunne et sådant forhold være faldet under paragraf 223 i straffeloven om, at den, som har samleje med en person under 18, betroet den pågældende til undervisning, kan straffes med fængsel i 4 år. Eller, hvis man »under groft misbrug af alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 til samleje«.

Sagen blev ikke anmeldt, Kofod gav en offentlig undskyldning og forlod sine betroede poster i den socialdemokratiske gruppe. Men om han blot gjorde noget moralsk forkasteligt og ikke noget ulovligt dengang, kan sandelig diskuteres. Det var tiden så ikke til. Og vi kunne have glemt det, men nu huskes det. For nu vælter en #MeToo-bevidsthed ind over Danmark. Så hvordan skal vi dømme Jeppe Kofod?