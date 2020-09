Christian Jensen: Hørup ville beundre dit store personlige mod, virke og mål

Kære Geeti Amiri.

Du bliver indimellem kritiseret for at tage samfundsdebatten med ind i din undervisning som folkeskolelærer. Det fortjener ikke mishag. Det fortjener ikke bare ros. Det fortjener en pris givet i demokratisk ånd og oplysningens tjeneste. Derfor modtager du Hørups Debatpris 2020. Prisen uddeles i Viggo Hørups ånd og overrækkes her på fødselsdagen for den avis, han sammen med Edvard Brandes og Herman Bing grundlagde i dag for 136 år siden.

Du var en vigtig og vægtig samfundsdebattør, før du valgte at uddanne dig til folkeskolelærer. Med rullende blod i årerne kæmpede du mod social kontrol fra en position, der gjorde dig både ekstremt stærk og sårbar: Dine egne oplevelser i dit eget liv, i dit eget sociale miljø. Det gjorde dig til et uomgængeligt vidne på en virkelighed med social kontrol og religiøs indoktrinering, mange ikke troede fandtes.