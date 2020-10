Silja Thøgersen: Skal der findes reelle løsninger på sexisme, skal vi ikke hyre advokater. Spørg dem, der ved noget om problemet

Først kom forskrækkelsen. Så forargelsen. »Dybt rystende« blev der skrevet på diverse sociale medieplatforme, først om de nu i alt 1.682 kvinder, som underskrev et støttebrev til Sofie Linde. Så 322 kvinder fra det politiske liv. Så 543 fra lægeverdenen. Vidnesbyrd er væltet frem om uønskede hænder på ubehagelige steder samt kommentarer om alt fra kvindernes udseende til deres trælse tendens til at føde børn og gå på barsel.

Først mente flere af mediecheferne, at alt såmænd var blevet meget bedre end i de grisede gamle dage. Men da det viste sig ikke at være svar nok, kom behovet for at vise handlekraft. De fleste greb ud efter den oplagte løsning: den interne undersøgelse. TV 2 har meldt ud, at et eksternt advokatfirma skal udføre et »grundigt opklaringsarbejde« for at afdække problemets omfang på tv-stationen. Hos både DR og Berlingske Media har man hyret eksterne konsulenter og rådgivere til at undersøge problemet. Mette Frederiksen har også kaldt advokaterne ind for at undersøge problemet i sit parti.

Alle disse undersøgelser er jo fine. Spørgeskemaer er ikke et problem. Men er de en løsning? Eksterne øjne er gode, når det handler om følsomme sager, som dem, der er tale om her. Men hvem er de mennesker, der skal undersøge problemer med sexisme? Hvem skal komme med løsninger? Advokater, konsulenter og ’rådgivere’. Det er svært for mig at vide, hvad rådgivere har af faglighed i forhold til spørgsmål om køn, magt og sexisme, men advokater? Advokater kan tage sig af hændelser, der er i strid med loven. Og hvis cheferne for alvor mener, at de er interesseret i at skabe en tryg og god arbejdskultur – også for deres kvindelige ansatte – er det uambitiøst at definere sexisme i juridiske termer.