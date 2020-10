De er stinkende rige, og nu har de sat sig på hver sin del af amerikansk politik

Blandt de ting, der fangede min opmærksomhed under mit ophold i De Forenede Stater, var der ikke noget, der gjorde stærkere indtryk på mig end ligheden i de sociale vilkår«, skrev den franske historiker og tænker Alexis de Tocqueville, efter at han i 1830’erne havde rejst rundt i ’det nye land’ og gjort sig sine betragtninger om forholdet mellem lighed og demokrati i storværket Demokrati i Amerika.

Entydigt begejstret over det, han så, var han ikke. For i Tocquevilles univers indebar lighedstanken også en risiko. Eller som dagbladet Informations chefredaktør Rune Lykkeberg skriver i forordet til den danske oversættelse: »Karl Marx mente, at jo større uligheden blev i et samfund, des mere ville folk protestere. Men Tocquevilles indsigt er den modsatte. Jo mere lige et samfund bliver, des mere stiger vreden over uligheden«.

Tocqueville blev født ind i en aristokratisk familie i 1805, nærmest som barn af den franske revolution i 1789. Det var en revolution, hvor hans egen familie blev tabere, og det var en revolution, der udgjorde bagtæppet for hans møde med den nye verden efter revolutionen. Og netop Amerika var med sine friheds- og lighedsidealer i Uafhængighedserklæringen 13 år tidligere, i 1776, en repræsentant for den verden, der måske også ventede forude i Toquevilles eget Europa.