Udfordringen med den nye teknologi er ikke, at arbejdspladserne forsvinder. Problemet er, at teknologien presser lønnen

Den danske teknologidiskussion har i lang tid handlet om, hvem der bliver automatiseret af hvad, og om der er jobs nok til alle i fremtiden. Problemet er bare, at hvis man er af den overbevisning, at den teknologiske udvikling vil reducere efterspørgslen efter arbejdskraft, så er det aldrig tilstrækkeligt alene at fokusere på antallet af jobs. For der skal nok være job til alle, hvis bare lønnen bliver lav nok.