Jesus var en hadprædikant, der krævede massakrer på dem, der ikke troede på ham. Han ville aldrig få indrejsetilladelse i det moderne Danmark.

Den vigtigste kristne højtid er påsken, fordi man her fejrer Jesus’ kødelige opstandelse som bevis på, at han var Guds søn. Og de, der tror på denne opstandelse, har samtidig indrettet deres tro så viseligt, at den giver dem forladelse for alle de synder, de har begået og måtte begå. De kan med sindsro følge Luthers opfordring: »Synd tappert«. For det får ingen konsekvenser.