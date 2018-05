Hvordan kan Europa klare udfordringen fra Kina og Trump?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I sin sidste store tale, som Helmut Schmidt holdt på den socialdemokratiske partikongres i Berlin i 2011, valgte han som emne ’Tyskland i Europa, med Europa og for Europa’. Selv havde han været ’for Europa’, siden han i 1948, efter i fem år at have deltaget i krigen som værnepligtig soldat, havde mødt Jean Monnet.