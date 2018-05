Forsvarsminister: Vi må tale om, hvor skadeligt forsvarsforbeholdet er for de danske interesser

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Det er så turbulente tider i forsvars- og sikkerhedspolitikken, at Europa befinder sig et helt andet sted end for blot få år siden. Derfor bliver vi nødt til at tale om EU-forsvarsforbeholdet, der i stigende grad er blevet en klods om benet, og som skader os i arbejdet på at præge udviklingen i den retning, vi ønsker. Med den afgørende eftersætning, at vi i regeringen ingen som helst planer har om en folkeafstemning!