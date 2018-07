Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Tak til de 301 danske forskere, som skrev et opråb i Politiken 11. maj 2018 med overskriften: ’Politikerne spiller hasard med vores fremtid’. Selv om der er forskel på politikere og deres klimaopfattelse, er det sandt, at der – som forskerne udtrykker det – ikke har været den fornødne politiske vilje til at ændre retning.