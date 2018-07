Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Fra tid til anden blusser diskussionen om muslimske mænds autoritet over kvinder op til overfladen, skønt muslimske tænkere op igennem historien har gjort opmærksom på, at hvis nogle muslimske mænd mener, de har hånds- og halsret over kvinder, så sker det ikke på grund af, men på trods af Koranens vejledning.