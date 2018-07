Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Nutidens livsformer er for de fleste danskere uden barnetro og bibelhistorie, og for mange er det vanskeligt at have en religiøs tro. Det gælder også for mig, selv om jeg har virket som præst i folkekirken.