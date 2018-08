Jeg er dødtræt af at skulle underholde mine sexhungrende parvenner om mit singleliv og byture

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Det var et smart retorisk greb, da man ændrede betegnelsen ’enlig’ til ’single’.

For hvor ’enlig’ emmer af negative konnotationer såsom ungkarle/ungkarlepiger, pebermøer/pebersvende og desillusionerede fraskilte eneforældre, er ’single’ associeret med et aktivt fravalg af en fast partner og til gengæld et aktivt tilvalg af hotte Tinder-dates.

Dog er det blot en leg med ord, for uanset om vi kalder det ’single’ eller ’enlig’, dækker det over det samme: et menneske, som ikke er i et kærlighedsforhold, og som spiser de fleste måltider alene. Det skal her indsparkes, at det ’kun’ er tre fjerdedele af de enlige, der ifølge Danmarks Statistik rent faktisk bor alene, så det er en sandhed med modifikationer. Alligevel vil jeg mene, at der er stor forskel på at have henholdsvis en bofælle og en ægtefælle.

Om kronikøren Signe Madsen er cand.it. i oplevelsesdesign.

I mine unge år syntes jeg, at det var sejt at være single, og fik udlevet alle mine vildeste Carrie Bradshaw-fantasier

Jeg synes i denne sammenhæng, det også er værd at hæfte sig ved, at Danmarks Statistik netop bruger ’enlig’ for at beskrive den del af befolkningen, der ikke lever i et parforhold og ikke det mere kælne ’single’.

Som single, eller enlig, på snart tredje år og med mine 31 år på bagen ved jeg kun alt for godt, hvilke fordomme og forventninger der hører med til at være single.

I mine unge år syntes jeg, at det var sejt at være single, og fik udlevet alle mine vildeste Carrie Bradshaw-fantasier (læs: ’Sex and the City’), som mest bestod af en endeløs række af byture efterfulgt af en ligeså endeløs række af grænsesøgende frække genfortællinger af de selv samme byture.

Jeg nød opmærksomheden og den forargelse, misundelse og forundring, det kunne vække i de tilhørende. Jeg erkender hermed blankt, at jeg selv er medskyldig i de fordomme og forventninger, der stadig hviler på mig, men som den dag i dag er en byrde og overhovedet ingen underholdnings- eller udviklingsværdi længere har for mig – nu er det blot en kedsommelig, pinlig og plagsom gentagelse.

Hvis man slår ’hofnar’ op i ordbogen, bliver en sådan beskrevet som en person, der på bekostning af sin egen frihed eller udvikling er henvist til at underholde og behage andre.

Det lyder jo ikke ligefrem specielt rart, og derfor medførte det også ubeskrivelige kvaler, da der pludselig gik et lys op for mig: Singlen er den moderne hofnar.

Jeg har været single i lange, og meget forskellige, perioder af mit liv, og derfor vil jeg ud fra min erfaring vove den påstand, at man kan sætte lighedstegn mellem beskrivelsen af en hofnar og det, jeg forbinder med singletilværelsen.

Nu er jeg efterhånden nået en alder, hvor størstedelen af mine venner og familiemedlemmer er i faste parforhold; det er nu også kun 30 procent af 30-59-årige, der er enlige, og derfor er jeg i denne kontekst en del af minoriteten.

Den kendsgerning har ændret min opfattelse og oplevelse af (underholdnings-)værdien ved at være single, for der er nemlig sket et tydeligt, og betydeligt, skift, fra da jeg var ung.

Jeg synes ikke længere, at ’single’ er en passende betegnelse for en kvinde i min alder, og identificerer mig egentlig langt mere med ovenstående gammeldags begreber som pebermø og ungkarlepige, og den (underholdnings-)værdi, jeg tidligere tillagde mine frække fortællinger, er ikke længere nødvendige eller gavnlige for mig.

Der er dog en gruppe, for hvem mine fortællinger stadig har en underholdningsværdi, hvis ikke ligefrem har en endnu større underholdningsværdi end nogensinde, og det er ’hoffet’, altså dem i de faste parforhold.

Hvis jeg er ’hofnarren’, må der nødvendigvis være nogen, som ønsker at lade sig underholde, og i denne sammenhæng er det parrene, som udgør det fine, utilnærmelige og kedssomhedsplagede hof.

For det er faktisk sådan, jeg anskuer mennesker i parforhold. De virker ofte, som om de føler sig særligt udvalgt og er ophøjede i forhold til det stakkels tyvende, der må nøjes med de rester, de ikke gad at have.

De forsøger, ofte frugtesløst, at parre singlerne sammen med deres venner, bekendte, kollegaer, ja, sågar deres familiemedlemmer, for hvilken skrækkelig skæbne må det ikke være at skulle hutle sig igennem livet uden nogen at holde i hånden? Og derfor gør hoffet deres bedste for at få os narhoveder til at finde hinanden, hvis ikke for at finde kærligheden så i hvert fald for at lave en smule underholdning undervejs.

Selvfølgelig er der nogle singler/enlige, der udnytter deres position til at lave lidt sjov i gaden

Tidligere, altså inden min åbenbaring og mit sinds aldring, var det på min egen foranledning, og gerne til andres misbilligelse, at jeg åbent underholdt med weekendens eskapader.

Men nu bliver de efterhånden sjældne eskapader nærmest hevet brutalt ud af mig, hvis jeg sidder med nybagte forældre, knap så nybagte forældre eller par.

Mine egentlig ret ynkelige fortællinger – ynkelige i forhold til både indhold og hyppighed – er dog til stor glæde og fornøjelse for det hamsterhjulsløbende hof, der sådan higer efter et glimt af deres svundne ungdom og frihed.

De kan have ret i, at jeg nok lever mere ungdommeligt end dem, hvis man med ungdommeligt mener manglen på logistiske udfordringer og madplaner, men jeg er som dem heller ikke længere ung, og jeg hverken opfører eller føler mig som ung. Jo, der er ganske vist visse instanser og statistikker, der opererer med en ungdomsdefinition på 18-35 år, men det ser jeg nu nærmere som en hån og underminering af mine livserfaringer end en kompliment.

Jeg finder ikke længere nogen glæde ved at fortælle om min singletilværelse, for jeg er blevet meget mere bevidst om, at det vilde singleliv blot har været et værn mod mit reelle livsvilkår: at jeg er enlig og ofte føler mig ensom, og at mit liv synes uden mening og retning.

Det er selvfølgelig et svært og langt tungere emne at bringe på banen over kaffen i venskabeligt eller familiært lag, for det, de ønsker, er at høre om singlelivets poler: frihedens grønne græs, de til tider længes efter, eller bekræftelsen af, at de har valgt det gode liv, hvor kønssygdomme og tømmermænd er en saga blot.

Og vi enlige orker ikke altid at tage samtalen om bagsiderne ved livet som enlig, for det medfører bare en masse medfølende gloser om, at der også er en derude for os, og at vi bare skal være tålmodige.

Det er velment, og det er sødt, men det er også en overlegen løgn, vi ikke kan bruge til noget. Så vi fortsætter underholdningen, når det stakkels hof har brug for en smule tiltrængt adspredelse.

For vi singler er notorisk fleksible og står altid klar til at behage og glæde og opfylde hoffets behov, både på et venskabeligt og seksuelt plan, og uden tanke på, hvordan det spolerer vores selvværd og nattesøvn.