Kontanthjælploftet rammer børn og vil præge dem hele livet. Det er skammeligt og skadeligt

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Danmark er et afverdens rigeste samfund. Et samfund, hvor den sociale mobilitet er høj, og et samfund, hvor der historisk ikke har været stor afstand mellem rig og fattig. Det er positivt og noget, som vi skal holde fast i. Vi har de seneste år desværre set tendenser, som trækker den modsatte vej.