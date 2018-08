Litteraturhistoriker op til præmiere: Becketts måde at tænke fiasko, nederlag og tab på giver os en måde at forstå Pontoppidans 'Lykke-Per' på ny

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Du er,sagde min mormor kærligt til mig, lykkens pamfilius. Jeg fyldte 10 år, og min elskede mormor holdt tale for mig.

Talen indgav mig en rodfæstet overbevisning om at være en vinder født i sejrsskjorte, og det var jo dejligt.

Men jeg tænkte ikke dengang så meget over, at den samtidig installerede en følelse af så at være taber, hvis jeg nu ikke vandt.

Det gjorde, at jeg havde (og har) det vældig svært med at tabe – i skak, til badminton, i skolen, hvor som helst – sikke en skandale, for jeg var jo en vinder?!

Tilgiv, kære læser, at jeg klasker denne strengt taget private anekdote lige op i hovedet på dig.

Hvad nu, hvis man aldrig når frem til succesen og bliver vinder?

Pointen kommer her. Og den er, at idet den irske forfatter og dramatiker Samuel Beckett (1906-89) skrev en af sine mest berømte sætninger, overdrog han os en stor og vigtig opgave.

En opgave, der på en måske overraskende måde sender os lige ind i hjertet af Henrik Pontoppidans ’Lykke-Per’, der torsdag har premiere som film instrueret af Bille August.

Men hvordan i alverden kommer vi fra irske Beckett i Paris til danske Pontoppidan og Per Sidenius i Thy? Det gør vi ad denne krogede rejserute:

Beckett er berømt for mange ting, men en af de formentlig bedst kendte sætninger stammer fra et sent og vanskeligt værk, som kun meget få har læst.

Det hedder ’Worstward Ho’ (1983), og på første side står der: »Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better«, dvs. »Altid forsøgt. Altid fejlet. Skidt pyt. Forsøg igen. Fejl igen. Fejl bedre«.

Og nu er vi ved pointen: For jeg har en mistanke om, at Becketts ord formulerer en af de mest krævende, men også potentielt mest interessante måder at tænke fiasko, nederlag og tab på – og ved at gøre det forærer Beckett os en mulighed for at forstå ’Lykke-Per’ på ny. Det kommer vi til, men først en nødvendig omvej:

I Silicon Valley er det i dag en banal selvfølgelighed, at man skal fejle mindst 7-8 gange, før man endelig lykkes, og tanken er gledet ind i idrætspsykologi, undervisningssektoren og erhvervslivet som en relativt udbredt norm.

Problemet er, at disse udbredte forestillinger om fejl og fiasko altid er spændt op i et todelt skema, hvor fiasko er modstillet succes.

Enten vinder du, eller også taber du.

Så kan man give den som djærv, ihærdig iværksættertype og udvide antallet af acceptable, ja, legitime fiaskoer.

Men det kan man kun, for så vidt man målrettet er på vej mod den endelige succes. Så kan man nemlig i bakspejlet tænke fiaskoen som et både nødvendigt, lærerigt og frugtbart trin på vej frem mod succesen.

Pludselig er tiden gået, og karrierekampen er slut

Det er en meget gængs procedure. Og den har bestemt sine fortrin, for eksempel at afdramatisere frygten for at begå fejl og styrke modet til at turde vove.

Men den har en træsk indbygget skavank. For hvad nu, hvis man aldrig når frem til succesen og bliver vinder?

Eller vinder, men bagefter taber det vundne, eller opdager, at det, man vandt, egentlig ikke var lykken?

Så dikterer skemaet, at der kun er én mulighed tilbage: at man er taber. Og big time taber med stort T, for på et tidspunkt er løbet kørt.

Fodboldspilleren er blevet for gammel til nogensinde at vinde verdensmesterskabet, fysikeren fik aldrig nobelprisen, erhvervsmanden nåede aldrig sin første milliard, forskeren blev ikke professor på Stanford, journalisten blev aldrig chefredaktør, juristen blev aldrig højesteretsdommer, og soldaten blev aldrig general.

Pludselig er tiden gået, og karrierekampen er slut. Hvad gør de så?

De bliver skuffede, indebrændte og bitre. Eller de resignerer og trøster sig med, at de dog nåede noget – fodboldspilleren klarede den godt i Hvidovre Boldklub, fysikeren skrev et par gode acceptable artikler, erhvervsmanden tjente udmærket og kunne købe et pænt hus i Måløv, forskeren blev lektor på Umeå Universitet, journalisten blev erhvervsreporter på Politiken, juristen blev kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, og soldaten blev dog korporal.

Men lige bag denne resignation og accept ligger en skuffelse og simrer.

Hvorfor det? Fordi man jo havde håbet på succesen og på at blive en vinder.

Alt dette er ret banalt, er det ikke? Det er ikke ligefrem en succesrig vinderanalyse fremskrevet i glitrende vindersprog.

Pointen er, at selv det bedst udførte arbejde altid vil have været en fejlen

Men det har den beskedne sejlivede fordel, at det sender os tilbage til Becketts sætninger.

For de er netop ofte blevet fejltolket som antydet ovenfor, som om du bare skal op på hesten, prøv igen, bliv ved, min ven, giv ikke op!

Og den læsning er da også fuldkommen logisk, hvis man abonnerer på det mest udbredte vinder-taber-skema.

Læser vi imidlertid Beckett igen, skriver han først: »Ever tried. Ever failed«, altså: »Altid forsøgt. Altid fejlet«.

Så langt er det stadig muligt for os at sige: Herregud, du har søreme da også været uheldig, men bliv dog endelig ved, det skal nok lykkes for dig en dag – og så krydser vi fingre bag ryggen og håber fromt på det bedste for stakkels Samuel.

Men her strammer Beckett naturligvis skruen. Det gør han ved at skrive de to sidste, og oftest citerede, lakoniske sætninger: »Fail again. Fail better«. Og nu bliver det lidt mere vanskeligt.

For vi kan stadig klamre os til vores gamle forståelsesramme (fiaskoer er trædesten på vej mod succes), men hvad vil det egentlig sige at fejle bedre? Og når Beckett skriver »Fejl igen«, er det så en opfordring eller en ordre? Er det ikke længere tilladt at give op?

Hvis jeg er dårlig til fodbold, er det vel fair nok, at jeg forsøger mig med bordtennis? Og hvad er en ’bedre’ fiasko, er det ikke lidt forvrøvlet at gradbøje fiaskoer på den måde?

Nu er det blevet tid til at bryde sammen og tilstå, at jeg for et par år siden skrev en lille bog om Beckett.

Den blev udgivet og fik blandede anmeldelser – fra den mest pudsige patologiske nedrakning fra en forbitret rival til vældig venlige og gode ord fra en klog kollega, hele spektret blev dækket.

Det kunne jeg kun være tilfreds med. At bogen kom ud på et godt forlag, at den fik fin fondsstøtte, at den modtog omtale (99 pct. af alle udgivelser bliver ikke anmeldt), og at den endda solgte og sælger.

Men det virkelig slående er, at jeg havde svært ved at rubricere resultatet af mine mangeårige anstrengelser.

En ’succes’ kunne man ikke rigtig kalde det. Bogen skulle oprindelig have været udgivet i 100-året for Becketts fødsel, det var i 2006.

Og den kom først i 2015, med 9 års forsinkelse. Og efter med brændende begejstring at have skrevet en 450-siders ph.d.-afhandling om Beckett, fandt jeg det overraskende svært, næsten umuligt, bagefter at skrive en lille, let formidlende sag om samme Beckett.

Min drøm var at skrive en folkebog om Beckett, men det blev det altså ikke helt til.

Det er lidt sært og skyldes måske alle de neuroser, der kan opstå, når man er alt for tæt på sit emne – og så også, at det nok er vel ambitiøst at ville skrive en ’folkebog’ om netop Beckett, der er mange ting, men ikke just folkelig.

Hvorom alt er, var det bestemt heller ikke en fiasko. Det var altså hverken en succes eller en fiasko.

Jeg var hverken vinder eller taber. Hvad i alverden stiller man så op, hvis nu man er lykkens pamfilius?

For mig blev det en anledning til at gentænke de Beckett-ord, der står foroven, »Fail again. Fail better«.

Og lidt efter tid til at bruge Becketts ord som briller under læsningen af ’Lykke-Per’.

Jeg tror, vi skal læse de første to ord som en kommando: Beckett beordrer os simpelthen til at fejle igen.

Og jeg tror, vi skal læse de to sidste ord som en egenarte, beckettsk filosofi om fejlen i det hele taget.

Beckett siger nemlig aldrig, at vi fejler nu og da, der er nogle svipsere, men meget går jo også godt.

Så kunne Beckett være blevet den ukronede konge af filosofien i enhver dansk dagligstue.

Nej, Beckett siger, at vi intet andet kan end at fejle. At fejle er den eneste mulighed, vi har til rådighed.

Succes findes ikke, vindere findes ikke. Kun folk, der fejler mere eller mindre godt. Og hvad vil ’godt’ så sige her?

En del af svaret skal søges et lokalt og afgrænset sted, og det er indirekte. Det angår den yngre Becketts forsøg på at skelne mellem rigtige kunstnere og folk, der går og fifler lidt med kunst, eller laver nysseligt kunsthåndværk, der fungerer glimrende som pynt på et konsolbord.