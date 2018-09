Min far valgte alkoholen. Eller alkoholen valgte ham. Han døde i påsken, men det er 25 år siden, vi mistede ham

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

»Far er død«. Sådan siger min bror til mig i telefonen med en stemme, som er lige ved at knække over. Det er bare tre små ord. Men ordene sætter et utal af tanker i gang.

For selv om far døde en kold forårsdag i påsken, er det over 25 år siden, vi mistede ham. 25 år siden, at det blev stillet så skarpt op, at det var alkoholen eller os. Han valgte alkoholen. Eller alkoholen valgte ham. Måske fordi han på det tidspunkt ikke kunne andet.

Så jeg har haft halvdelen af mit liv til at vænne mig til tanken. Det var ventet, at jeg først ville høre fra far, når hans liv var slut. Eller når »de hamrer låget til kisten på«, som far kunne finde på at sige, når alkohol og sentimentalitet blev blandet sammen i en giftig og selvmedlidende cocktail.

Alligevel er jeg uforberedt.

Uforberedt på alt det, som vælder frem, da først de tre små ord er sagt. Det er alt det, der var. Det er alt det, som kunne have været. Og alt det, som nu definitivt aldrig bliver til noget.

Hvorfor så dvæle ved det? Det er jo bare endnu en historie om en god mand, en kærlig far og et fint menneske, som blev revet med af alkoholens malstrøm og satte alt over styr.

Den historie har vi jo hørt så tit. Den står mellem linjerne i utallige dødsannoncer og fortælles og genfortælles igen og igen i det uformelle fællesskab, som børn af misbrugere ufrivilligt bliver en del af. Giver det overhovedet mening at skrive om det?

For mig gør det. For jeg har selv gennem årene læst mange af de barske beskrivelser af spildte liv, som andre har offentliggjort. Og deres erfaringer har hjulpet mig. Fortællingerne har hjulpet til at slippe lidt af skyldfølelsen over, at jeg ikke kunne trænge gennem alkoholtågerne. De har hjulpet mig med at komme videre. De har hjulpet til med at skærpe bevidstheden om, at mine gener ikke determinerer det liv, jeg kan leve.

Hvis nogen uden for misbrugeres skæbnefællesskab tror, at de gengivne beskrivelser handler om at få medlidenhed, tager de fejl.

De mennesker, jeg har mødt, med erfaringer, som minder om mine, er typisk meget bevidste om, at omgivelsernes ynk er det sidste, de har brug for. Og selv er jeg helt klar over, at jeg har været heldig at have en stærk forælder i min mor og desuden et tæt fællesskab med mine brødre.

Jeg er også så heldig, at min mor sidenhen fandt en ny mand, som på en fin og respektfuld måde trådte ind i vores liv og blev farfar for mine egne børn. Det har givet mig gode livsbetingelser, som mange andre må leve uden.

Selvfølgelig er vi også nogle blandt børn af misbrugere, som har det spinkle håb, at vores personlige oplevelser kan bruges til at overveje, om den danske kultur behøver være så gennemvædet af øl, vin og sprut, som tilfældet er. Om Danmark behøver være forrest i klubben af lande, hvor alkohol er så let at få fat på. 365 dage om året og 24 timer i døgnet. Og om Danmark absolut skal være et af de lande i verden, hvor alkohol koster mindst i forhold til lønnen.

Men det håb er ikke det vigtigste. For i den danske debat svinder håbet altid lige så hurtigt, som nogen kan nå at sige ’svenske tilstande’. Et komfortabelt flertal af de danske politikere insisterer på at give borgerne fri og uhæmmet adgang til sprut. Udtrykket pinligt ædru er en dansk specialitet, som egentlig siger det meste. Det er super at være sejlende fuld, men altså pinligt at være ædru. Denne dobbelthed knytter sig til alkohol i den danske kultur. Lige så liberale danskere er i forhold til alkohol, hvor kun graviditet og bilkørsel er acceptable grunde til at sige nej tak, lige så magtesløse er vi tilsyneladende, når nogen glider ud i misbrug.

Så i det lys skylder jeg en anden slags omgang end den slags, som far har givet og modtaget så mange af. Den omgang kommer her.

Alt det gode. Det er det første, som vælder frem, efter at de tre uigenkaldelige ord om fars død er sagt.

Det gælder vel både prinsgemaler og almindelige dødelige, at det er lykkelige stunder og gode egenskaber, der umiddelbart dukker op i erindringen.

Som når jeg kravlede op på skødet af far og fik ham til at tegne en elefant, som jeg så kunne smøre farver på. Den kunne han tegne legende let med få enkle streger.

Eller når mor var på aftenvagt, og det lå i luften, at nu skulle vi slås for sjov.

Det gjorde vi så. Med mine to næsten jævnaldrende brødre sloges jeg med far, så mad fløj gennem luften, og agurker og spegepølser knækkede på vores hoveder.

Eller når vi spillede kludderfodbold i haven, hvor det var alle mod far, og der til gengæld ikke var nogen regler. Og så videre og så videre.

Der er masser af godt at huske. En kærlig fandenivoldskhed og en vilje til at slippe kontrollen og lege vildt. En charmerende anarkisme, som er god at have med sig ud i verden.

Det er heldigvis også de gode ting, som fylder, da vi samles i den lille kirke. Der er meget plads at fylde ud, for selv en lille landsbykirke forekommer stor, når der står en hvid kiste midt i rummet, og der kun er mødt seks familiemedlemmer op til begravelsen.

Ud over vi tre sønner er min farbror, hans kone og min fætter de eneste deltagere. Lige så festligt et liv med alkohol kan være, lige så ensomt kan det slutte.

Hvis man, som Tom Waits har formuleret det, ryger sine venner helt ned til filteret.

Det gjorde far. I et stadig mere desperat forsøg på at finde et sted at høre til og på evig flugt fra egne løfter har han slidt venskaber i bund og selv forladt vennerne, når han blev gennemskuet.

Vi få fremmødte sidder og sunder os i det alt for tomme rum, da præsten spørger, om vi kan udskyde begravelsen en halv time.

For så vil der komme en forstander og nogle ansatte fra Møltrup Optagelseshjem, som ligger en lille kilometer fra kirken. Den udskydelse tager vi gerne med for at blive flere til at bære kisten. Og flere til at bære fars ensomhed. I livet og nu i døden.

Efter at vi har trippet rundt på kirkegården i e halv time, kommer repræsentanterne fra Møltrup, og det er lidt, som om repræsentanter for to forskellige liv mødes.

Før fars død kendte vi ikke til Møltrup. Og far har fortalt lidt eller intet om, at han engang har haft familie, fast arbejde, hus og bil. På det plejehjem, hvor han tilbragte de sidste år af livet, fortalte han ifølge præsten intet om sin fortid. Måske skammede han sig over at have haft så meget og mistet det hele. Måske har han simpelthen fortrængt det.

Møltrup er for hjemløse mænd i alle aldre og er baseret på det enkle princip, at beboerne skal være alkohol- og stoffri og bidrage til driften efter evne.

Min far har været inde og ude af Møltrup 26 gange. De 26 gange rammer mig hårdt. For så mange gange har far håbet på at kunne få et liv uden alkohol. For så alligevel at måtte kapitulere. Og de 26 gange er jo kun en del af de utallige begyndelser, som far er gået i gang med. Kun for kort tid efter at måtte erkende, at det gik så ikke alligevel.

De mange begyndelser, håb og skuffelser har slidt. Far havde også, længe før han døde, alt sit jordiske gods med i en sort affaldssæk, når han bankede på hos familie og venner for at få en seng at sove i.

For det skal også med. Det er ikke kun venner og Prince-cigaretter, som bliver røget ned til filteret, når først et misbrug tager fart.