Hvorfor forgylder vi topcheferne, når de alligevel ikke vil tage skylden, når det går galt - se bare på Thomas Borgen

Det hele begyndte, da Ole slog igen. Sådan lyder en gammel børnevittighed fra 1950’erne, som min far ofte fortalte mig.

Som barn forstod jeg ikke helt det sjove, men med årene kom jeg til at se børnelærdommen i vittigheden.

Lærdommen er, at fortælleren prøver at skyde skylden på Ole for at have slået igen. Men fortælleren glemmer at sige, at han selv slog først.

Ledere opfatter ansvar som positivt, men skyld som negativt

Ansvar og skyld vælter rundt i vores samfund og har altid gjort det. Siden den første historie om Kain og Abel i Gamle Testamente, hvor Kain dræber sin bror, Abel, i misundelse, men ikke vil stå ved det, har vi haft historier og skandaler om ansvar og skyld.

I vor egen tid Skats udbytteskatskandale og Skats it-skandale; Danske Banks hvidvask; skænderier om Sundhedsplatformen – eller for den sags skyld den nærværende manglende aftale mellem DBU og landsholdsfodboldspillerne. Hvem har ansvaret? Hvem har skylden?

Om kronikøren Camilla Sløk er lektor, ph.d. på CBS.

I min forskning de seneste 6 år i ansvar og skyld i ledelse, er jeg kommet igennem mange forskellige nuancer og perspektiver på ansvar og skyld.

Min første undersøgelse i 2012 viste, at ledere opfatter ansvar som positivt, men skyld som negativt.

Jeg havde selv forventet, at de ville opfatte ansvar og skyld som sammenhængende.

Men faktisk mente de adspurgte ledere, at skyld slet ikke er et ord, man kan anvende i forhold til ledelse. Ansvar er alene ordet, når det kommer til det, vi kan forvente af ledere.

Nogle af dem mente endda, at skyld var et religiøst ord. Og derfor skulle man ikke som leder beskæftige sig med det.

Imidlertid er skyld ikke alene et religiøst ord, men også et juridisk ord.

En del af vores begreber inden for juraen går tilbage til den historisk tætte sammenfletning af kristne værdier og juridiske værdier fra kristendommens indførelse ca. år 965 og så frem til reformationen. I dette forhold skal man ikke glemme den magtpolitiske betydning af, hvordan religion og lov glider sammen i forhold til magt.

Centralt er det, hvad magthaverne bruger deres magt til. Bruger magten sine muligheder ordentligt? Foregår det retfærdigt? Og hvem skal straffes for hvad? Hvordan gør magten forsoning og tilgivelse muligt?

Vi kan lære om vores egen tid ved at se tilbage på dansk histories forhold til magt, ansvar og skyld. Hvis vi ser tilbage på det danske middelaldersamfund, får vi bl.a. øje på fejden.

Forskeren Jeppe Netterstrøm har vist, hvordan fejden i 1400-tallet foregik i de tre øverste samfundsklasser: kongehus, adel og kirke.

Når man fejdede mod hinanden, foregik det primært ved at begå indgreb hos modpartens fæstebønder og i deres produktion af fødevarer til sig selv og deres godsejer. Bonden var i et værnsforhold med sin godsejer, og det var selv sagt gensidigt: Godsejeren skulle beskytte fæstebønderne, og omvendt skulle fæstebønderne hjælpe godsejerne økonomisk, dvs. ved deres produktion på gårdene.

Man kan sige, at godsejerne i hvert fald principielt havde svaret, når der var fejder mellem bønder, og de havde også skylden, når en modpart (en anden godsejer) havde forårsaget overgreb på bondens jord og levevilkår. Disse udplyndringsformer var hårde måder, hvorpå man kunne fejde, altså føre konflikt.

Forsoning var dengang organiseret på landstinget gennem den såkaldte or-fejde (ikke-fejde = ophør af fejde). Når bønder havde indbyrdes fejder, og der skulle forsoning til, blev der fundet lokale garanter, altså mænd fra lokalmiljøet, der skulle hindre konflikten i at fortsætte. Hver part havde altså sine hjælpere (garanterne), som skulle hindre parten i at fortsætte.

Overskred man reglerne for fredsperioden (ordbodemål), blev man gjort fredløs. Man havde slet og ret mistet sin ære, hvis man brød en fredsaftale, og var ikke længere en mand.

Nu var enhver, der tog livet af en, skyld-løs eller skamfri. Det gjorde ikke noget at dræbe en æreløs.

I denne periode var kirke og statsmagt ikke tydeligt adskilt. Først med reformationen i 1536 adskiltes bodsdisciplinære synder og strafferetlige synder. Dette peger på en begyndende sekularisering, hvilket bestemt ikke var intentionen, men virkningen i det lange løb.

Skyld blev primært til et juridisk og statsligt begreb. Det blev statens opgave at sørge for at genoprette orden.

Her begynder også forventningerne til retssystemet at træde tydeligere frem. De følgende skandaler peger da også netop på, at når man ikke som minister for netop retssystemet, altså Justitsministeriet, passer sine ting ordentligt, så falder der brænde ned. Ledere skulle opføre sig ordentligt.

Et andet historisk nedslag, der sætter vor tids forståelse af ansvar og skyld i perspektiv, er Alberti-sagen fra 1910.

Peter Adler Alberti (1851-1932) var justitsminister i perioden 1901-1908, og han begik underslæb for ca. 800-900 millioner kroner (i 2010-kroner) ved at forfalske dokumenter og stjæle penge fra Den Sjællandske Bondestands Sparekasse til egne fejlslagne økonomiske projekter i noget så blingbling som guldmineaktier.

At han var lidt for kreativ med finanserne, kom alene frem, fordi dagbladet Politikens redaktør Ove Rode var bannerførende i at blive ved med at undersøge rygterne omkring Albertis økonomiske adfærd i det københavnske bank- og erhvervsmiljø.

Under presset stod Alberti til sidst frem og meldte 8. september 1908 sig selv på Københavns Domhus. I 1910 blev han efter en rigsretssag idømt 8 års fængsel. Alberti tog skylden for sit eget bedrageri, men hev andre med i faldet. Primært I.C. Christensen, der var Albertis partifælle, tidligere kultusminister og statsminister fra 1905 til 1908, blev revet med i faldet. Christensen måtte gå af, fordi han havde troet på Albertis mange søforklaringer, der viste sig at være løgn og latin.

Christensen havde ovenikøbet i sin tiltro til Alberti fået kong Frederik VIII til at give Alberti forskellige æresordner, herunder slået ham til ridder af Dannebrog. Disse ordner røg, da Alberti røg i fængslet. Ansvar og skyld som en del af offentlig retfærdighed og orden var således til at forstå og overskue.

Der er sket et skred i, hvordan man skal forstå forholdet mellem ansvar og skyld, når det kommer til magt og ledelse

Går vi til 1987, altså tættere på vores egen nutid, får vi øje på tamilsagen og en anden justitsminister. Her fik vi også en rigsretssag.

Tamilsagen begynder i 1987 og slutter i 1993 med, at Poul Schlüters regering går af. Årsagen var, at justitsminister Erik Ninn-Hansen ifølge dommen havde givet mundtligt ordre til, at man indstillede behandlingen af sager om tamilske flygtninges familiesammenføring på trods af tamilernes retskravet herom.

Det kunne principielt have været i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis forholdene i Sri Lanka havde været i bedring.

Imidlertid afgjorde dommen, at det var ikke tilfældet, samt at embedsmændene burde have reageret. Poul Schlüters berømte udtalelse »Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet« viste sig at være forkert. Og Schlüter gik da også af. Han tog ansvaret for sin regering og dermed skylden for det, der var sket under hans regering. Også selvom han ikke selv havde handlet forkert.

Sammenhængen mellem ansvar, magt og ledelse har i disse skandaler været tydelig i den forstand, at man har stillingsbeskrivelser og systemer, der tydeligt kan placere ansvar og skyld hos dem, der ikke har levet op til kravene.

Kommer vi til vores egne 2010’ere, bliver spørgsmålet om, hvordan ansvar, magt og ledelse hænger sammen med skyld, imidlertid noget mere uklart.

Lad os f.eks. se på en sag fra 2014, nemlig skattekommissionssagen. Skattesagskommissionen, som eksisterede 2011-2014, blev nedsat af Morten Bødskov for at finde ud af, hvem der havde kigget ulovligt i Kinnocks skattepapirer.

November 2011 afslørede Politiken, at Skatteministeriets departementschef, Peter Loft, havde holdt mindst fem møder med Skat København om skattesagen.

Dette var forkert at gøre, da en konkret skattesag som denne lå helt utvetydigt under Skat Københavns ressort og således ikke var noget, Skatteministeriets departementschef skulle gå ind i som enkeltsag.

Peter Loft blev efterfølgende hjemsendt som departementschef 21. marts 2012 med 3 års løn. Loft blev af kommissionen vurderet at have kigget lidt for grundigt på Kinnocks og Thorning-Schmidts private skattepapirer.

Peter Loft har i 2016 sin bog ’Hvem har ansvaret? Revner og sprækker i det danske embedsmandssystem’, skrevet sammen med Jørgen Rosted, angivet følgende årsager som kilder til den generelle ballade omkring Skat: 1) den ændrede organisering af Skat, herunder 2) de manglende hensyn til administrative forhold i skatteområdet under beslutninger om forandringer i organiseringen, 3) det efterhånden komplicerede forhold mellem departements og styrelsers ansvar, 4), hvilket påvirker departementschefernes arbejdsvilkår.

Man får umiddelbart lyst til at opsummere dette i følgende: Ingen har overblikket i nutidens store organisationer.

Heller ikke lederne. Men hvad er så ansvar i ledelse? Og hvad betyder så ledelse? Er der i virkelighed ikke nogen, der har magt til at lede? Eller er kompleksiteten i moderne organisationer blevet en dårlig undskyldning for lidt af hvert?

I hvert fald er der sket et skred i, hvordan man skal forstå forholdet mellem ansvar og skyld, når det kommer til magt og ledelse. DR viste i 2017 i sin udsendelsesrække ’De gyldne håndtryk’, hvordan topledere i kommuner kan være aktører i skandaler og samtidig gå fra arbejdspladsen med kæmpebonusser, som er indlagt i deres kontrakter.

En direktør i en offentlig forvaltning på Fyn lukkede en række børnesager, hvilket han ikke havde fået politisk besked på at gøre.

Rådmanden reagerede da også med at indstille ham til afskedigelse, men man bemærker, 1) at han ikke blev gjort ansvarlig for sine handlinger, og 2) at han fik en bonus på flere millioner kroner med sig, da han blev afskediget. Man står måbende som borger.