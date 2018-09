Mette fik en hjerneblødning: Det danske samfund er på kur, og jeg er en af de hvide og smattede kartofler

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Jeg har haft en stor hjerneblødning.

Sådan!

Hvad giver du? Nu er artiklen ligesom startet. Fem stærke ord, en chilisovs med nervetråde (minus et par stykker, som blev kortsluttet.)

Jeg har haft en blødning i lillehjernen på grund af for højt blodtryk og blev opereret på Rigshospitalet.

Der er et 15 centimeter langt ar i nakken på mig, og sygehuspersonalet barberede også håret af i panden, hvor de anbragte en grå ventil, som lignede noget fra et Ikea-samlesæt. Jeg havde slanger stikkende ud fra de mest latterlige steder i kroppen; jeg så ud som en humanoid fra en science fiction-film.

Jeg fortalte, at jeg står i en elendig økonomisk situation på grund af sygdom, uheld, dårlige beslutninger og det primære ansvar for to døtre. Var flov over hele miseren

Jeg kan takke sundhedspersonalet på hospitalet for at behandle mig professionelt i den akutte fase.

Det var nødvendigt. Blodet havde højtryksspulet dele af vævet i lillehjernen og frataget mig enhver handlekraft.

Lillehjernen er på størrelse med en økologisk avokado og ligger normalt og vugger trygt bag hinder og muskler i nakken, men den gnubber sig faretruende tæt op ad hjernestammen og de nerver, som udgør hele din eksistens. Hvis det går galt, kan blodet feje dig, din personlighed, væk på kort tid.

Om kronikøren Mette Nexmand er journalist. Hun fik en hjerneblødning på grund af for højt blodtryk i april 2018. Hun er fortsat sygemeldt på grund af synsskade. Hun bor i København med sine to døtre.

Hvad giver du?

Ingenting … for det virker ikke, de fleste er ligeglade, hærdede over for katastrofer. På den der måde, hvor man scroller væk fra artiklen og ned til noget fra et landsmøde eller slår en hveps ihjel i kantinen med Politikens debatsektion. Ingen vil savne den, avisen.

Du er ligeglad, medmindre du er min nærmeste familie, kæreste eller gode ven. Jeg er en af dem, de ’nok skal tage sig af alligevel.’

Sagen er, at det gør de så bare ikke. Jeg ’har’ mellem 10 og 12 socialrådgivere i Københavns Kommune, men jeg har ingen ... De er kun diffuse silhuetter i disen for mig.

Socialrådgiverne er alle høflige mennesker, men uden for min rækkevidde, og når de endelig kræver et vigtigt møde og legemliggør sig, forsvinder de lige så hurtigt igen. Eller skal på ferie dagen efter. Rådgiverne knokler for nogle andre, i et andet univers måske, mens folk som mig efterlades glanende og forvirrede.

Der sker ikke andet, end at vi får endnu et brev i e-boks, om at vi har glemt at foretage os noget. Og hvilke repressalier der følger af vores samfundsomstyrtende fejl.

Hvem er ’folk som mig’? Vi er f.eks. dem, som sidder ude i venteværelset på rehabiliteringscenteret i Brønshøj og har forskellige behov for sagsbehandling og overførselsindkomst i den periode, hvor vores hjerner trænes op.

Alle på nær den døde filodendron i hjørnet kan restitueres. Alle har betalt skat i mange år.

Jeg skal klare min privatøkonomi, passe mine børn og videre i livet, og det får jeg ikke hjælp til af de sociale myndigheder

Jeg elsker faktisk det venteværelse, hvor grimt og gennemblødt af kommunal sved det end er.

Her venter medpatienter, jeg kan relatere direkte til. Mænd, som balancerer fyldte colaflasker på paptallerkener for at genvinde førligheden efter en blodprop, kvinder, der har haft meningitis og derfor nerveskader i bevægeapparatet, unge mennesker i kemoterapi efter hjernesvulster.

De er personer, jeg ellers aldrig ville have snakket indgående med, medmindre de var kilder i en journalistisk historie.

Personer uniformeret i forvasket træningstøj og med det – næsten barnlige - strøg af forbavselse og utryghed hen over ansigtsmusklerne, der følger af at have stået på kanten.

Nu er min tid i venteværelset imidlertid snart slut, jeg ligner efterhånden mig selv og får kun sjældent overbalance og skvatter over byggepladsernes jordbunker. Jeg virker sjældent beruset i metroen kl. 10 om formiddagen.

Men selvom jeg ser rask ud, bidrager jeg ikke til statskassen endnu, jeg er ikke agil. Lillehjernen skal bruge mere tid til at komme sig – som en læge har sagt – den har kun et vindue på et par timer om dagen, ellers skal den hvile.

Det overholder jeg ikke. Jeg kan ikke lægge denne belastende celleklump ind på hovedpuden, mens resten af mig går ud i verden og ordner ting.

Jeg skal klare min privatøkonomi, passe mine børn og videre i livet, og det får jeg ikke hjælp til af de sociale myndigheder.

I mit tilfælde svarer til det til at skulle sætte sig ind i, hvordan den store partikelreaktor i Cern fungerer kvantefysisk. Forholdsvis svært, på ingen måde indlysende.

Jeg ringer og skriver, ringer og skriver. Jeg begår samfundsomstyrtende fejl, tuder af raseri.

At jeg kan skrive dette, er ikke et tegn på, at jeg er klar til raskmelding

Danmark er supermodellen på et samfund, men det er på kur, og jeg er en af de hvide og smattede kartofler – tomme kalorier for de politikere, der skal reformere og præsentere syv strategier om dagen til medierne.

Jeg opdager, at jeg har mistet en kæmpe bid af min status på den tid, det tog at sige ’ambulance’, kaste op på en forbipasserende mands sko og besvime hen over hans 10-årige søn på Vigerslev Allé i april 2018. Før det øjeblik kunne jeg gå rundt og agere ’innovationsrebel’, som de kalder det i DSB’s jobopslag. Det er nihilistens pointe og skræmmescenarie. Kafka gider vi ikke engang tale om.

Jobcenteret faciliterer Danmarks slankekur. Her finder vi de første personer, som går i gang, når sygemeldingen er registreret hos Udbetaling Danmark. Kort efter indlæggelsen måtte jeg stille på Baldersgade på Nørrebro for at indrullere i Min Plan om fremtiden på arbejdsmarkedet.

Jobcenterets ansatte skal overholde nogle regler, som sagsbehandleren remsede op, ikke med nidkærhed, men med resignation, for hun vidste godt, at fremgangsmåden var ret usmidig.

Jeg fortalte, at jeg står i en elendig økonomisk situation på grund af sygdom, uheld, dårlige beslutninger og det primære ansvar for to døtre. Var flov over hele miseren, men regnede med, at hjerneblødningen endelig gav mig et helle. Indtil jeg skal på arbejde.

»Det er hårdt«, sagde hun. Mødet var slut. Sagsbehandleren gik på ferie.

Jeg fandt bussen igen og spekulerede på, om jeg skulle have vist hende arret eller vaklet lidt mere.

Nogle nætter efter vågnede jeg op og sagde til mig selv, at der skulle søges boligtilskud. Efter en operation i hjernen og synsskader er man ikke superbruger, så jeg steg på 5C for at komme ud til Lærkevejs Borgercenter og spørge en rigtig person. (Jeg skal ikke gøre mig morsom over det poetiske navn, Lærkevej, men bare bemærke, at der er en slags betonrampe op til hoveddøren, så man kan komme ind med kørestol.)

Den første sagsbehandler i Socialenheden var lydhør og førte mig igennem nogle vigtige skemaer.

Det var en fin oplevelse, der var en ægte kaffeautomat i loungeområdet, og kun to personer, der artikulerede for højt, fordi de var for fulde og perplekse over denne sære planet.

Jeg manglede dog stadig en anden enhed på Lærkevej, hvor jeg skulle søge et særligt tillæg til huslejen. Jeg trak et nyt nummer, ventede og blev råbt op. På grund af mine dårlige øjne kunne jeg ikke se medarbejderen klart; han var iført en slags betjentuniform i modsætning til de andre og stod bag nogle papkasser.

Først forstod jeg ikke, at han ville mig noget; jeg troede, han var en form for vagt, og det gjorde ham sur.