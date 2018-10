Hvorfor skal de svageste på boligmarkedet være ansvarlige for integrationen?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I foråret indgik et relativt bredt flertal i Folketinget en aftale om afvikling af de såkaldte ghettoer inden 2030. En aftale, som forventes endeligt vedtaget senere i dette efterår. Ambitionen er ikke ny, men har – uanset regeringsfarve – været en central målsætning i dansk politik de seneste 10-15 år.

Nyt er den desperate tilgang til opgaven, hvor nedrivning af boliger er tildelt en hovedrolle. Det kom bag på mig og mange andre med indsigt i by- og boligudvikling, og jeg vil i det følgende vise, at det strider imod viden og erfaring på området, og fremfor alt signalerer det en samfundsmæssig ignorance over for de mennesker, som det hele handler om. De tildeles en ussel birolle i et spil, hvor deres hjem og liv er reduceret til brikker, der kan flyttes rundt med eller simpelthen fjernes fra brættet.

OM kronikøren Jens Elmelund er administrerende direktør i KAB.

Centralt i kampen mod de uønskede boligområder har været offentliggørelse af en årlig såkaldt ghettoliste baseret på fem kriterier for beboersammensætningen i et alment boligområde.

Et af disse er koncentrationen af ikke-vestlige indvandrere, hvilket afspejler, at det især er disse ’ghettoer’, der opfattes som et problem.

Når man definerer en ’ghetto’ med udgangspunkt i boligområdets beboersammensætning, er det et udtryk for, at beboersammensætningen i sig selv er et problem. Ghettokriterierne definerer således, hvilken koncentration af familier (som ligner hinanden), der defineres som et samfundsmæssigt problem.

Boligmarkedet har undergået en kraftig segregering, hvor familier, som ligner hinanden etnisk, kulturelt og socialt, klumper sig sammen

Sagen er, at det danske boligmarked i dag består af mange forskellige ’ghettoer’, i den forstand at boligmarkedet de seneste 2-3 årtier har undergået en kraftig segregering, hvor familier, som ligner hinanden etnisk, kulturelt og socialt i stigende grad klumper sig sammen.

Som eksempel på denne ’ghettoisering’ kan nævnes den såkaldte udkantsproblematik, som især handler om, at også de etniske danskere i stigende grad bor adskilt.

På boligmarkedet er det familierne med de højeste indkomster, som ’vælger først’, og derfor bosætter sig de mest attraktive steder.

Der er således ingen, der forhindrer en familie med to akademikerindkomster i at bosætte sig i udkantskommunerne eller i den almene boligsektor, men det sker stadig sjældnere.

Den øvre middelkasse klumper sig sammen i deres egne boligområder i og omkring de store byer. En tendens, man også ser i andre lande.

’Sidstevælgerne’ på boligmarkedet, dvs. de socialt udsatte med både dansk og ikkevestlig baggrund bliver så henvist til udkantskommunerne og de almene boligområder i og omkring de store byer.

Den kraftige segregering af boligmarkedet omfatter også de forskellige boligformer. De ikkevestlige indvandrere har – af økonomiske årsager – ikke alene haft svært ved at få adgang til ejerboligmarkedet.

Heller ikke den private udlejningssektor eller andelsboligerne har ligefrem åbnet armene for denne nye befolkningsgruppe, som derfor har været henvist til at bosætte sig i den almene boligsektor.

Tallene taler deres tydelige sprog. Mens 25 pct. af den almene sektors næsten 1 mio. beboere har ikke-vestlig baggrund, gælder det kun for 5 pct. af beboerne på resten af boligmarkedet.

Den almene sektor har på denne måde – af markedskræfterne – fået pålagt en meget stor del af integrationsudfordringen. Og det vil være forkert at sige, at vi ikke kan mærke disse udfordringer, som især bunder i, at en meget stor andel af de ikkevestlige indvandrere ikke er blevet integreret på det danske arbejdsmarked.

Derudover giver kulturelle forskelle – på godt og ondt – i sig selv udfordringer. Især hvis der sker en kraftig stigning i andelen af borgere med en anden kulturel baggrund, som det har været tilfældet i mange almene boligområder.

Den almene sektor har imidlertid ikke ’klynket’ over den store integrationsopgave, som det øvrige samfund har overladt til os.

Tværtimod har vi for egne penge finansieret både store fysiske renoveringer og omfattende boligsociale indsatser i de mest socialt udsatte boligområder. Boligsociale indsatser, der gør en forskel for den enkelte familie, er f.eks. lektiehjælp, fritidsjob-indsatser, gældsrådgivning og sociale viceværter, der kerer sig om beboernes trivsel.

Der er ikke tale om, at de almene boliger er samfundets dårligste – tværtom

Hvor ordet ’ghettoer’ i de fleste andre lande ofte forbindes med fysisk nedslidte boligområder, betyder den danske almene model med beboernes solidariske pengekasse i form af Landsbyggefonden, at vi kan tilbyde vores mange indvandrerfamilier gode og sunde boligforhold. Der er jo ikke tale om, at de almene boliger er samfundets dårligste – tværtom!

Det danske samfund stiller med en sund, almen boligmodel ganske attraktive boliger til rådighed for den del af befolkningen, der enten ikke kan eller ikke vil eje deres bolig. Den almene sektor har ikke fået megen hjælp til at håndtere integrationsbyrden.

Statens væsentligste bidrag har været udarbejdelsen af den nævnte ’brune ghettoliste’ fulgt op med hensigtserklæringer om, at disse boligområder skal afskaffes. Og når så det, gennem et tæt samarbejde mellem almene boligorganisationer og kommuner, er lykkedes at skabe mere blandede boligområder og dermed reducere antallet af områder på listen, ja så strammer Folketinget blot ghettokriterierne, så listen vokser igen.

Som eksempel kan nævnes, at det de seneste bare 7 år er lykkedes for Københavns Kommune i tæt samarbejde med de almene boligorganisationer at reducere antallet af boligområder på listen fra 10 til 4. Men alene som konsekvens af ghettopakkens nye ændrede kriterier, kommer København nu igen op på 10 boligområder, der defineres som ghettoer.

Den seneste ghettopakke fra Folketinget nøjes dog ikke med at ændre på ghettokriterierne. Der tages også ganske drastiske – og hidtil uhørte – lovgivningsmæssige skridt i forhold til boligområderne på listen.

Dels indføres der på en række områder særlovgivning for de matrikelnumre, som boligområderne ligger på. Det gælder strafferammen, muligheden for at passe sit barn selv og muligheden for at anvende de lokale daginstitutioner samt visse socialt udsatte gruppers mulighed for frit at vælge bolig.

Det mest vidtgående forslag i pakken er dog forslaget om at reducere andelen af almene familieboliger til maks. 40 pct. i boligområder, som 4 år i træk har været på ghettolisten. Det betyder i sin yderste konsekvens, at man vil rive tusindvis af gode og billige boliger ned, bl.a. i København, som bestemt ikke har et overskud af sådanne boliger.

Det ville klæde staten, hvis den begyndte at tage lidt større medansvar for at løse de grundlæggende sociale problemer i stedet for bare at sprede dem

Det gode spørgsmål er så, hvor man forestiller sig, at beboerne fra disse boligområder, der også huser mange etniske danskere, herunder mange enlige mødre og enlige ældre, så skal bo?

Det danske boligmarked giver dem reelt set to muligheder. Enten flytter de til andre almene boligområder, der så risikerer at opfylde ghettokriterierne ift. beboersammensætning, eller også ender disse familier i udkantskommunerne, som det de seneste årtier er sket med mange andre socialt udsatte familier. Og til gavn for hvem?

Når man ser på boligmarkedets tendenser til etnisk og social segregering, er der en stor risiko for, at spredningsstrategien blot flytter problemerne ved den sociale polarisering et andet sted hen, og så kan man begynde forfra her.

Vi kan tage et eksempel: Høje-Taastrup Kommune. I Høje-Taastrup er der mere end én ’hård ghetto’. Tilsammen udgør de uønskede boligområder 35 procent af kommunens almene landkort. Mere end 1.000 almene boliger skal nedlægges eller nedrives ifølge regeringens oplæg, og vi har ikke andre muligheder end at tilbyde de mange potentielt boligløse familier en bolig i de ellers velfungerende boligafdelinger andre steder i kommunen.