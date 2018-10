Hvis man befriede mennesket for de mange ulykker, lidelser, og vaner, så ville lykken kunne stå frit tilbage

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

En non-atomar intelligensform havde endelig overvundet fysikkens og kemiens love. Kort fortalt var løsningen at forlade den kulstofbaserede eksistensform, som var baseret på en altid endegyldig organisme. Som bekendt har alt, der har en begyndelse, også en afslutning.

Efter at man havde forladt den atomare eksistensform, var alting således faldet på plads. Pludselig var universet uendelig lille, tid og sted var ophævet, der var ingen begrænsninger på hastighed. Og fra denne eksistensform var overskuddet mærkbart. Så mærkbart, at intelligensformen begyndte at interesse sig for at hjælpe andre.

Dagens kronikør Jens Peter Gøtze er professor, overlæge, dr.med.

Der blev også fokuseret på den blå planet, hvor man bemærkede, at den menneskelige lidelse var betragtelig.

I et altruistisk øjeblik valgte man derfor at intervenere med sine uendelige muligheder. Om end det var særdeles vanskeligt med en mødeindkaldelse uden tid og sted, fik man alligevel en enighed på plads.

Menneskelivet var ophørt med at eksistere, og permafrost havde taget over

Tankestrømmen forud for enigheden var dog kompleks. Men man var opmærksom på, at menneskets generelle løsningsmodeller gik mod afgrunden for den blå planet, hvor årsagskæden var lang.

En ting var sikkert: Mennesket forbrugte mere, end planeten kunne tåle, og der var brug for en intervention ud over simpel begrænsning af problemet.

Lidt ironisk var det så menneskets egen løsningsmodel på problemet, hvor udledning osv. blot skulle begrænses. Man nåede frem til, at hvis man befriede mennesket for de mange ulykker, lidelser og vaner, ville lykken kunne stå frit tilbage.

En verden fri for ulykke måtte simpelt hen være den direkte vej frem til et stadie af global lykke. Og intelligensen vidste, at tilstanden lykke forbruger meget lidt. Lykke kommer heller ikke med dårlige vaner og dennes mangfoldige industri – der er ligesom ikke brug for dem.

Tre kerneområder

Der blev derefter taget kontakt med planetens ledere, hvor man bød sig til med sin overlegne intelligensform.

En del forhandling var nødvendigt, men man endte i enighed om at ville fokusere på tre kerneområder i menneskets tilværelse.

Sammen ville man fjerne sygdom og ulykke, man ville ophæve de triste tanker om alting, og endelig ville man eliminere menneskets dårlige vaner – som alligevel hang tæt sammen med de to første kerneområder.

Aftalen blev endda konkretiseret. Tre store containerskibe blev stillet til rådighed af mennesket. De skulle lægge skrog til de tre kerneområder, hvor mennesket således kunne leve frit og lykkeligt uden deres daglige tilstedeværelse. Planeten ville igen kunne ånde lettet op og være frit tilgængelig for alle.

Det første skib blev ladet med alverdens sygdom og ulykke. Skibet lå sikkert i vandet.

Det andet skib blev ladet med menneskets triste tanker om alting. Skibet lå let i vandet.

Det tredje skib blev ladet med menneskets uvaner. Alle tre skibe var fyldt helt op til skorstenshøjde.

Det tredje skib stak dybest, hvor menneskets overvægt tydeligvis gjorde sit til den samlede tonnage. Skibene blev herefter sejlet til nordøstkysten af Grønland, hvor man ikke mente, at mennesket havde særligt behov for at komme.

Området var nemlig vurderet som resursetomt og derfor gjort til nationalpark. Og der blev de tre skibe lagt for anker nær ved kystlinjen med deres tyngende indhold af menneskelige laster. Til evig tid skulle lasterne hvile her og sikre mennesket lykke uden deres tilstedeværelse.

Derefter fulgte en lykkelig tid på planeten. Mennesket levede længe og godt, der var ikke sygdom og ulykke i verden, de triste tanker om alting var væk.

Og uvanerne var der heller ikke; målet syntes nået. Energiforbruget styrtdykkede. Men i kølvandet på indsatsen fulgte også en hel del ledighed. Hospitalerne stod tomme, sundhedsvæsenet var ikke længere relevant.

Forsikringsselskaberne fik også lykken at føle; man måtte ganske enkelt dreje nøglen om. Livsstilsindustrien gav op, ligesom industrien, der producerede varer til de mange dårlige vaner, måtte nedlægge produktionen.

De største kunstnere

Faktisk medførte afskibningen af menneskets lidelser så stor ledighed, at rastløsheden så småt begyndte at melde sig. Barerne var også lukket, og der var i stedet indført lykkehuller med servering af økologisk kildevand.

De havde dog ikke åbent til sent på aftenen, da kildevand ikke solgte godt efter klokken 19.00. Hvad skulle man dog tage sig til, når alting var godt?

En lokal politiker fik da en god idé. I stedet for at være optaget af sygdom og ulykke, triste tanker eller uvanernes sublimation kunne mennesket bruge lykketiden på at male blomster.

De største kunstnere gennem tiderne havde jo gjort det med stor succes. Og aktiviteten var helt i tråd med den oprindelige beslutning, så man forventede sig meget af denne kollektive aktivitet. Og så blev der malet igennem.

Alverdens mennesker malede og malede, medierne fik igen noget at rapportere om, hvor man nu kunne fokusere på malerier af blomster.

Tiden uden sygdom og ulykke, tristesse og dårlige vaner havde bestemt ikke været en god nyhed for pressen

Tiden uden sygdom og ulykke, tristesse og dårlige vaner havde bestemt ikke været en god nyhed for pressen. Ugens blomst, kunsten at male og så videre afløste derfor den gamle vanestrøm om dårligt nyt fra alverdens kroge. Og verden opbyggede et stort arsenal af blomsterbilleder – og alt var godt.

Men vistnok i Ribe skete der så det, der ikke skulle ske. En kioskejer kom til at vælte noget brun maling ned over sit færdige maleri.

Tilfældigheden ville, at uheldet efterlod et indtryk, af at maleriet forestillede et dødt dyr, måske et overkørt egern eller pindsvin. Det kunne også tolkes lidt i retning af et dødt foster.

Kioskejeren var ikke opmærksom på fænomenet, og maleriet, som i øvrigt var rigtig godt, endte som ugens maleri i den lokale avis.

Den efterhånden konstant sovende redaktør på bladet så dog den brune plet. Og så vågnede hans journalistiske forstand atter til live. Det var jo ikke i overensstemmelse med den lykke, som verden var blevet givet.

Han ringede derfor til den lokale kredsformand for at diskutere hændelsen. En bevidst eller ubevidst hændelse?