Den spektakulære svindelsag om Britta og satspuljemidlerne bør blive begyndelsen til enden for den forkætrede pulje

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Det er næsten blevet et ikonisk billede: En glad socialminister, foran en lige så fornøjet flok socialordførere, fortæller de farvestrålende, fremrakte mikrofoner, at man er blevet enige om fordelingen af årets satspuljemidler. Nu skal de mest udsatte borger tilgodeses.

Men i år bliver det måske anderledes.

Den aktuelle svindelsag i Socialstyrelsen, som løber op i 111 millioner kroner, er måske et varsel om forandringer. Måske er det den, der kan ruske op i et puljesystem, som for længst har overlevet sig selv.

I alt fald er det svært at få øje på det sociale udviklingsarbejde, som skulle være hele formålet med uddelingen af de mange satspuljemillioner.

Den årlige rituelle dans om satspuljemidlerne har kunnet iagttages siden 1990, hvor man etablerede en særlig pulje med det formål at kunne støtte udvikling af nye sociale tiltag, til gavn for udsatte borgere.

Et ædelt formål, som alle politiske partier (minus Enhedslisten) bakker op om.

Hvert efterår sætter politikerne på Christiansborg sig derfor sammen og er for en stund de glade givere.

Et af problemerne i konstruktionen er, at Socialstyrelsen har to kasketter på

Det er umiddelbart godt for de heldige modtagere af de mange millioner, men billedet er mere broget, når uddelingerne anskues fra de socialt udsattes side – eller fra de socialt indignerede skatteyderes side.

De er først og fremmest vidne til en gang politisk show-off og nu altså også en gedigen svindelskandale.

Det stod klart for mig i forbindelsen med researchen til min bog ’Udsat for pressen – journalistik, politik og forskning om børn i udsatte positioner’.

I bogen afdækker jeg, hvordan et ulykkeligt samspil mellem en overfladisk journalistik, en kortsigtet politik og en problembeskrivende forskning lader de udsatte børn forblive – udsatte.

Udsatte børn står højt på den politiske dagsorden, også når det gælder fordelingen af satspuljemidler.

De udsatte børn er ikke et politisk stridspunkt i lighed med topskattelettelser, militærbudgetter eller grænsekontrol.

På tværs af partiskel vil alle de udsatte børn det bedste. Så hvorfor rykker det, vi gør, ikke rigtig noget for denne sårbare gruppe?

Enhver tanke om, at socialt udviklingsarbejde skal styres gennem satspuljer, er helt forfejlet

Det er der forskellige forklaringer på, men historien om satspuljemidlerne og den måde, de forvaltes på, sammenfatter meget præcist problemet.

Regeringen har i dette efterår meldt ud, at man vil afsætte 780 mio. kr. til at løfte indsatsen for de borgere, som vi som samfund har et særligt ansvar for at give et godt afsæt i livet.

Blandt dem er de udsatte børn og unge. Hvad der mere specifikt skal støttes, varierer fra år til år, men som oftest retter man blikket mod noget, der er oppe i tiden.

Det er derfor ikke så overraskende, at man i fjor gik på jagt efter indsatser, som skal styrke det forebyggende arbejde over for børn og unge, der vokser op i familier med banderelationer.

Mens man i år vil sætte målrettet ind over for de børn i udsatte boligområder, som ikke tidligt kommer i dagtilbud.

Når noget sådant bliver meldt ud, går ngo-organisationerne, kommunerne, forskningsinstitutionerne, sociale entreprenører, og hvem der ellers bejler til pengene, i tænkeboksen.

Alle famler i blinde og får ikke megen hjælp fra 10 års forskning, som ofte alene har benyttet kvalitative metoder

Nu skal man hurtigt komme op med en god idé. Og så ellers af sted med en ansøgning, som indeholder tidens aktuelle buzzwords.

Er man blandt de heldige, løber bevillingen typisk i tre år. Imidlertid er der ikke mange alvorlige sociale problemer, som kan løses på tre år. Derfor sker der typisk også det, at projekterne stille og roligt løber ud i sandet, når bevillingen ophører. Ingen er blevet klogere.

Det bekræftede den tidlige direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup i et interview med mig. Han fortalte, hvordan han, da han satte sig i direktørstolen, havde regnet med, at der et eller andet sted i Socialstyrelsen var opsamlet viden genereret igennem de 22 år, satspuljesystemet på daværende tidspunkt havde eksisteret. Men der var intet.

Nu kan det jo ikke udelukkes, at mønsteret netop i forbindelse med den nye satspuljefordeling bliver et andet. Men indtil vi får syn for sagn, er det værd at kaste et blik på tidligere erfaringer.

De bekræfter i uhyggelig grad, at enhver tanke om, at socialt udviklingsarbejde skal styres gennem satspuljer, er helt forfejlet.

Se bare her: I en forskningsoversigt fra det daværende Socialforskningsinstitut indsamlede man al relevant dansk forskning, produceret mellem 1995 og 2005, om udsatte unge. Man fandt 125 relevante studier.

Dem kastede forskerne sig over for at se, om man på baggrund af 10 års studier kunne give et fingerpeg om, i hvilken retning vi skal bevæge os, hvis vi vil hjælpe udsatte unge. Skuffelsen lyser ud af deres resume:

Langt de fleste af de gennemgåede undersøgelser er problembeskrivende. Det kniber mere med viden om forebyggelse og behandlende indsatser over for unge med sociale problemer.

Med andre ord: Alle famler i blinde og får ikke megen hjælp fra 10 års forskning, som ofte alene har benyttet kvalitative metoder.

Selvfølgelige er der ikke i sig selv noget galt i at benytte kvalitative interviews med f.eks. børn og unge i en evaluering. Deres stemmer er også uhyre vigtige. Men metodemæssigt er det ikke uden problemer – og det ved forskerne godt.

Se bare her, hvad en gruppe forskere skriver, efter at de havde evalueret et 165 millioner kroner stort socialt udviklingsarbejde finansieret af satspuljemidler:

Når vi har gennemført kvalitative interviews med børn og unge, er det med informanter, som projektmedarbejdere og projektledere har udpeget til os.

Det vil sige de børn og unge, som ikke er hoppet fra, og som formentlig i nogen grad finder en mening med projektet.

Det er altså plausibelt, at netop de kvalitative interviews har en bias i retning af at være gennemført blandt børn og unge, der har en relativt positiv oplevelse af projekterne og deres betydning for dem selv.

Og ikke så overraskende er de unge, som bliver interviewet, da også ret positive over for den sociale indsats, de har været omfattet af.

Men det interessante ved lige præcis denne evaluering er, at forskerne også inddrager kvantitative data i form af registerdata.

Desuden sammenligner de med udviklingen hos en kontrolgruppe, sammensat af andre udsatte unge, som altså ikke har været omfattet af den pågældende indsats.

Det overordnede sigte med indsatsen var at styrke de unges tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

Men når forskerne sammenlignede med kontrolgruppen, nåede man frem til det deprimerende resultat, at generelt ser indsatserne ikke ud til at have medført forbedringer af deltagernes uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning.

Det er en pæn forskermåde at sige, at i flere af projekterne klarede deltagerne sig på niveau eller dårligere end i kontrolgruppen.

Det er indlysende, at projekter, som viser sig ikke at have den ønskede effekt, bør lukkes. Men hvad sker der med de satspuljeprojekter, som rent faktisk hjælper børn og unge?

I vid udstrækning bliver de også lukket, når den statslige bevilling er brugt op.

Så hvis det faktisk lykkes at udvikle vellykkede indsatser i en projektperiode, er der overhængende fare for, at den viden, erfaring og indsigt, som er blevet genereret i løbet af projektperioden, og som var hele formålet med satspuljetildeling, løber ud i sandet.