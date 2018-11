EU's økonomiske politik er helt skæv. Den forværrede finanskrisen og har skabt splid mellem Syd og Nord

Fremtidens globale konkurrence foregår i stigende grad på viden og innovation, men også det kræver gode økonomiske strukturer og velfungerende markeder. Konkurrence på viden og innovation drejer sig om gode uddannelser, god forskning og evnen til at udnytte forskningen til innovation og skabelse af nye virksomheder. På de områder er der også store forskelle mellem landene, og det er vanskeligt at forestille sig, at markedskræfterne forholdsvis hurtigt kan overkomme de forskelle.

Erfaringerne fra de første årtier med Den Økonomiske og Monetære Union er derfor, at det er politisk vanskeligt eller nærmest umuligt i tide at gennemføre så afgørende strukturelle forbedringer, at høj og vedvarende arbejdsløshed kan elimineres af markedskræfterne, så alvorlige sociale problemer undgås.

Holder de erfaringer, vil konsekvensen af de nuværende spilleregler være langvarige økonomiske og sociale problemer i nogle medlemslande, som efterhånden vil underminere opbakningen til EU. Skal det undgås, må der gennemføres nye økonomisk-politiske spilleregler i ØMU.

I teorien er der flere mulige løsninger. Der kan oprettes store EU-fonde, som – på samme måde som de nuværende, men begrænsede strukturfonde – kan investere i eurolande med høj arbejdsløshed. Men Tyskland og de andre nordlige eurolande er stærke modstandere af en overførselsunion, hvor skatteborgere i lande med lav arbejdsløshed betaler for konsekvenserne af manglende strukturreformer i lande med høj arbejdsløshed, så den vej er næppe farbar.

Den franske regering har foreslået, at visse offentlige udgifter til infrastruktur, uddannelse og forskning midlertidigt holdes uden for opgørelsen af budgetunderskuddet. Tyskland har ikke skudt forslaget ned, men det er tvivlsomt, om forslaget kan løse problemerne med høj arbejdsløshed i de sydlige eurolande.

Ved dannelsen af ØMU var der enighed om, at ingen lande måtte føre en økonomisk politik med negative konsekvenser for andre lande, men der var ikke enighed om, hvordan princippet kunne føres ud i livet. Måske de sidste 30 års dårlige erfaringer kan føre til enighed om, hvordan et sådan fornuftigt princip kan realiseres.

Negative konsekvenser af et lands økonomiske politik på andre landes økonomiske udvikling går især gennem handlen mellem landene. Lande med god konkurrenceevne får større beskæftigelse på bekostning af lande med dårlig konkurrenceevne.

I lande med fælles valuta kan den forskel ikke udlignes af ændringer i valutakursen, og den kan heller ikke udlignes af aktiv økonomisk politik, når pengepolitikken er fælles, og den finanspolitiske handlefrihed er elimineret. Der er derfor kun troen på markedskræfterne tilbage, og den har vist sig ikke at holde.

Hvis spillereglerne i ØMU skal leve op til princippet, at ingen lande må føre en politik, der har negative konsekvenser for andre lande, må der indføres en ny pagt, der pålægger landene at føre en økonomisk politik, der sikrer ligevægt i samhandlen med andre lande og en høj beskæftigelse. En sådan samordningspagt kan erstatte både vækst- og stabilitetspagt og finanspagt.

For lande med overskud i samhandlen betyder en sådan samordningspagt, at landet må gennemføre en politik, der flytter ressourcer fra en for stor eksportsektor til indenlandske sektorer uden at skade beskæftigelsen. For underskudslande betyder det, at de må føre en aktiv økonomisk politik, der forbedrer beskæftigelsen, og en reformpolitik, der forbedrer konkurrenceevnen, og når beskæftigelsen vokser, og arbejdsløsheden falder, må det offentlige budget forbedres.

Begge dele – både politikken i overskudslandene og politikken i underskudslandene – vil føre til en mere balanceret økonomisk udvikling, hvor alle lande kommer til at opleve fordele ved en fælles valuta og et tættere økonomisk samarbejde.

Konsekvensen af budgetloven er derfor, at selv om Danmark er rigere end nogensinde, må vi skære ned

Men hvad med underskuddet i den offentlige sektor – kan vi bare negligere det?

Svaret er, at underskud i den offentlige sektor ikke er et økonomisk problem, hvis landet har nogenlunde balance i samhandlen med andre lande, og derfor ikke har nogen særlig udenlandsk gæld. Et offentligt underskud vil så være modsvaret af et tilsvarende opsparingsoverskud i den private sektor, hvorfor underskuddet i den offentlige sektor kan finansieres af indenlandsk opsparing. Den ene hånd låner så at sige af den anden.

I Danmarks nuværende situation ville et underskud i den offentlige sektor ikke være et problem. Det kunne finansieres af den høje dansk pensionsopsparing enten ved at pensionsselskaberne køber danske statsobligationer eller investerer i offentlige projekter med rentegaranti. Og da Danmark er uden gæld til udlandet, vil det ikke skabe problemer for hverken Danmark eller for andre lande.

Den danske budgetlov, der er en følge af EU’s finanspagt, dikterer imidlertid ligevægt på de offentlige finanser.

Konsekvensen af budgetloven er derfor, at selv om Danmark er rigere end nogensinde, må vi skære ned på både uddannelse og socialsikkerhed samt holde igen på sundhedsudgifterne for at skabe ligevægt i den offentlige sektor. Budgetloven går altså ud over nutidens skattebetalere, som får ringere velfærd.

Meningen med arbejdsmarkedspensionerne var ellers, at de store årgange fra 1940’erne og 50’erne ikke skulle ligge de yngre generationer til last, når de nåede pensionsalderen, men den kloge politiske hensigt er umuliggjort af den EU dikterede budgetlov, som et flertal i det danske Folketing stemte for.