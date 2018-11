Ro på. EU skal nok klare skærene

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Eftervirkningerne fra den store flygtninge- og migrantkrise, der ramte EU-landene i 2015, hvor flugten fra den bestialske krig i Syrien var på sit højeste, plager stadig europæisk politik. Den er som et dybt sår, der splitter lande, partier, borgere og familier.

I dag fører mainstreampartier også udlændingepolitik med hardliner-budskaber, fordi de tror, befolkningerne ønsker det. Men hvornår har partierne fordøjet nyhederne, og hvornår stopper den polariserende retorik, der efterhånden mere skader, end den gavner? Lider vore samfund af politisk jetlag? Og hvor længe endnu?

Bjarke Møller er direktør i Tænketanken Europa.

Billederne af de mange flygtninge og migranter, der ukontrolleret vandrede på Europas motorveje, mens handlingslammede regeringer syntes ude af stand til at sikre lov og orden, udløste for tre år siden voldsom vrede, frustration og frygt.

I virkeligheden lever vi i dag på verdens fredeligste og sikreste kontinent

Reaktionen kom hurtigt, for i Europa forventer folk, at der er styr på lov og orden. Det kaldes også civilisation. Følelsen af sammenbruddet sidder dog stadig i kroppen på mange. Det tager tid at bearbejde traumatiske oplevelser. Politikere har taget bestik, lagt valgstrategier og udformet reformforslag ud fra det.

Højreekstremistiske og fremmedfjendtlige partier dyrker panikstemningen. Og frygten. Som om vores land, vores kultur og hele den europæiske civilisation er truet.

Men det er vores land, kultur og civilisation ikke.

I virkeligheden lever vi i dag på verdens fredeligste og sikreste kontinent. Takket være EU og det indre marked er vi bundet tættere sammen, i stedet for at gå i krig med hinanden og ende som kanonføde i nationalstaternes rasen mod hinanden. I det lokale og i civilsamfundet er der masser at glæde sig over. For eksempel har risikoen for at blive udsat for kriminalitet aldrig været lavere.

Det er ikke bare en fornemmelse. Det er dokumenteret i statistikkerne. Der er stadig små lommer i samfundet, hvor kriminalitet og utryghed er reelle problemer, men majoriteten oplever det ikke selv i hverdagen. Måske bortset fra i avisernes historier. Danmark er et ekstremt fredeligt land, og Europa er globalt set det sikreste kontinent.

Alligevel er der for meget få politikere, der tør juble. De er bange for vælgerne. Det globale risikosamfund skaber uro i baggrunden, fordi vi konstant kommer under pres for at forandre den måde, vi lever og organiserer os på. De globale klimaforandringer er blot en blandt mange grænseoverskridende forandringer, som nationalstaten ikke kan gøre noget ved alene. Forandringer, der i lyntempo tvinger os til at nytænke gamle måder at gøre tingene på.

Store fremskridt

Vi burde have ressourcerne til at klare det. Vores samfund oplever hastige menneskelige, sociale, økonomiske og teknologiske fremskridt. Kulturen blomstrer i Danmark som i resten af Europa. Vore samfund har lagt den økonomiske krise bag sig. Selv de, der i årene efter finanskrisen oplevede stagnerende indkomster, mærker igen stigende velstand. Ulighederne er vokset i de lande, hvor fordelingspolitikken ikke har korrigeret den globale kapitalisme.

I forhold til traktaterne er det dog mere et nationalt ansvar end et EU-anliggende. Vi forarges med rette, når grådige finansfolk og advokatfirmaer lænser vore skattekasser for over 410 mia. kr. i CumEx-skandalen, men skattepolitikken – og skattehullerne – ligger stadig i nationalstaten, og det kræver et langt tættere europæisk samarbejde at få stoppet de grænseoverskridende bedragere. I stedet for at hænge fast i vreden bør den være en trampolin for at kræve nye reguleringer, der virker. Også i forhold til udfordringerne i den globale økonomi med grænseoverskridende kapitalbevægelser.

Det er hylende naivt, hvis man bilder sig ind, at nationalstaten er stærk nok til at stoppe spekulation, skattely og skattesnyd. EU kan meget, når først medlemslandene forstår, at de kan vinde suverænitet ved at samarbejde mere.

Salvini burde takke EU frem for at forbande Bruxelles

EU har f.eks. sikret højere miljøstandarder, lovgivet om bedre sikkerhed på arbejdspladserne og sørget for, at vores fødevarer, medicin og kemikalier kontrolleres grundigt. Og det har givet borgerne større tryghed i hverdagen.

Vi burde sove trygt om natten. Hvad de fleste også gør, når de ikke falder for ekstremisternes sortsyn, vilde overdrivelser og gamle dystopier om aftenlandets undergang, som rabiate forsøger at piske op. Og surprise. EU gør også stor forskel på et område, der har bekymret borgerne mest i de sidste tre år. Nemlig udlændingepolitik og migration.

For åbn øjnene og se, hvad der sker ved de ydre europæiske grænser. I 2015 var de gennemhullede som en si. Medlemslandene holdt ikke aftaler, de havde indgået. I dag har EU ret stram kontrol med Europas ydre grænser. Siden sommeren 2015 har EU kæmpet dag og nat for at nedbringe antallet af grænsegængere i Middelhavet med over 1 mio. flygtninge og irregulære migranter om året.

I forhold til højdepunktet under krisen er antallet reduceret med op til 95 procent. I årets første 10 måneder er der kun kommet cirka 100.000 over Middelhavet, fordi politikken virker.

Antallet af asylansøgere er faldet kraftigt. I Danmark skal man tilbage til 2008 for at se så få asylansøgere.

Det var aldrig sket, hvis ikke EU-landene – trods uenigheder – havde forstået, at det var i alles bedste interesse at handle sammen og afsikre EU’s ydre grænser. Eller som statsminister Lars Løkke Rasmussen erkendte i sin tale ved Folketingets åbning: »Sammen med en forstærket indsats i EU har vi bragt asyltallet ned«.

Ikke alle vil erkende, at vi faktisk får mere suverænitet og handlekraft ved at arbejde sammen med vore EU-partnere frem for at sætte grænser overfor EU. DF’eren Morten Messerschmidt har anklaget EU for at have »afvæbnet sig selv og givet afkald på at forsvare europæerne«. Han skrev i Altinget, at EU er ledet »blindt af en uansvarlig og arrogant politisk-korrekt overklasse med dens massive indoktrinering af befolkningen«.

Populistisk korrekt

Angiveligt har EU ansvaret for ukontrolleret indvandring, hvorfor han konkluderer, at EU ikke forsvarer europæerne. Mage til arrogant populistisk korrekt sludder skal man lede længe efter! Messerschmidt indoktrinerer, ignorerer bevidst fakta og fordrejer. Forholder man sig til virkeligheden, tegner der sig et andet billede:

EU har lukket Vestbalkan-ruten, indgået en effektiv aftale med Tyrkiet, hjulpet Libyens kystvagt med at stoppe flugten fra Afrika, destrueret hundredvis af menneskesmuglerbåde i Middelhavet, sikret over et dusin hjemsendelseaftaler og etableret et fælles europæisk kyst- og grænseværn, der med Frontex har styrket kontrollen med de ydre europæiske grænser. Intet af dette kunne Danmark som lille land selv klare.

Takket være EU har vore myndigheder mulighed for at finde ud af, hvem der krydser de ydre grænser og søger asyl i andre lande, og hvem der måske har kriminelle forhold i bagagen. Danmark nyder godt af EU’s Schengen-database, Eurodacs database over fingeraftryk for asylansøgere og EU’s nye Etias-visumsystem ved de ydre grænser.

Uden adgang hertil vil danske myndigheder have dårligere muligheder for at beskytte vore borgere såvel som fange og hjemsende dem, der kommer illegalt. EU er med til at forsvare europæerne, herunder til gavn for Danmark.

Mens Messerschmidt går rundt og brokker sig, har Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd og dedikerede embedsmænd taget arbejdshandskerne på

Man skal vist rende rundt med en verdensfjern hvid hat for at ignorere det.

Hvis man bare står og surmuler bag sin nationale grænsebom og vinker med flaget, får man ikke indflydelse på, hvordan EU beskytter vores kontinent og skaber sikkerhed for borgerne. Selvfølgelig er der meget mere, der kan og bør gøres. Her må danske politikere uanset ophav gå fordomsfrit ind i debatten.

Når EU har fået godt styr på de ydre grænser, er det vel også snart på tide, at vi dropper den midlertidige grænsekontrol til Tyskland, som også er vores største eksportmarked? Bør vi ikke igen tage imod kvoteflygtninge, som vi har en humanitær forpligtelse over for, og som ikke er ofre for menneskesmuglernes kyniske business? Kan vi sammen med de øvrige EU-lande oprette nye modtage- og udrejsecentre i Nordafrika?

Hvordan sikres gode humane forhold i disse centre, så menneskerettighederne overholdes, og folk får en værdig behandling? EU har også muskler og økonomisk tyngde til at indgå endnu flere hjemsendelsesaftaler med afrikanske og asiatiske lande, så migranter, der ikke har krav på asyl og ophold, kan sendes tilbage. Det kan Danmark ikke magte alene.

Mens Messerschmidt går rundt og brokker sig, har Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd og dedikerede embedsmænd taget arbejdshandskerne på.