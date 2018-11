Black Madonna-debatten: Der er ikke noget galt i at lege med identiteten

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I sommer blev Scarlett Johansson kritiseret for at skulle spille en transkønnet person, fordi hun ikke er transkønnet selv. Hun valgte at trække sig fra rollen.

Årets Mix Copenhagen LGBTQ Film Festival fravalgte at vise den belgiske film ’Girl’ og andre film om transkønnede, fordi de medvirkende skuespillere ikke var transkønnede.

Tre klager over en udklædningsfest for nye studerende på jurastudiet foranledigede fakultetet til at pålægge tutorerne at stoppe »stereotype« udklædningstemaer, der kan virke »anstødende og krænkende«.

Således er det blevet problematisk at være en anden end sig selv.

Når man spiller roller og afprøver ’at være en anden’, er det i sidste ende op til publikum at vurdere, om det lykkes og virker troværdigt eller er interessant. Man skal nok være varsom med at proppe begreber som empati og forståelse ned i halsen på folk, der tydeligvis ikke oplever rollespillet som empatisk.

Forestillingen ’Black Madonna/White Nigger’ blev skældt ud for bl.a. raceskift og blackfacing og anklaget for kulturel uansvarlighed. Nielsen og Lollike endte med at imødegå kritikken, amputere forestillingens titel til ’Black Madonna’ og justere iscenesættelsen.

Forestillingen var inspireret af virkelighedens sorte borgerretsaktivist Rachel Dolezal, som blev afsløret som hvid. Lokalsamfundet omkring hende var lige så krænket og rasende som nogle af de mennesker, der så plakaten med Madame Nielsens blackfacede ansigt og selve teaterforestillingen.

Hvis plakaten havde vist en skamferet kusse up-in-the-face, havde jeg så følt mig krænket og blevet vred?

Raceskiftet foregik altså i virkeligheden. Men nødvendigheden af den sceniske løsning på det, blackfacingen, kan naturligvis diskuteres.

For nogle publikummer var blackfacing et uetisk greb. Frem for at tematisere blackfacing, som den hvide mands stereotypisering af sorte mennesker og kolonialisering af den sorte krop, som blackfacing oprindeligt var udtryk for, reproducerede Nielsen og Lollike den i stedet. Som en gentagelse af den oprindelige racistiske gestus. I hvert fald ifølge kritikerne.

Nu er jeg ikke sort, men kvinde. Hvis plakaten havde vist en skamferet kusse up-in-the-face, havde jeg så følt mig krænket og var blevet vred? Givetvis. Var jeg gået ind at se forestillingen? Næppe.

I forvejen synes jeg, at det er trælst, når dagspressen viser afklædte kvinder, så snart en såkaldt anledning byder sig. Det er sjældent oplagt eller nødvendigt. Selv de fotografiske illustrationer til serien ’Roskilde uden samtykke’ i Politiken var problematiske. Man fokuserede på kvindekroppen, således at de overgreb, teksten handlede om, blev gentaget i den visuelle formidling. Det var ikke solidarisk med temaet eller de pågældende personer.

Inden for kunst og kultur er modsætninger mellem intention og færdigt produkt og forskellige opfattelser af, hvad budskabet er, et kendt fænomen. Ved repræsentation af køn, seksualitet og etnicitet (osv.) er spørgsmålet altid, om det lykkes at undgå klicheen, den fordomsfulde og stereotype præsentation.

Selv mesteren Shakespeare har i sin karaktertegning ikke undgået det. Karakteren Schylock i ’Købmanden fra Venedig’ kan opleves som en antisemitisk fremstilling af en jøde. Ligesom Othello kan opfattes som en racistisk fortolkning af muslimen, araberen, den mørke Anden.

Vi har masser af reminiscenser af patriarkalsk verdensorden i de skandinaviske velfærdssamfund, men vi har også oplevet grundlæggende ændringer. Det er derfor anstrengende, når kvinderne i Shakespeares dramaer tyr til mandeklæder for at ride ud i verden for at handle eller dør for egen hånd i afmagt.

Indimellem råder teaterscenen bod på dramatikkens patriarkalske arv ved at bytte rundt på rollerne i forhold til køn.

Sidste år spillede Det Kgl. Teater ’Othello’ med en kvindelig lesbisk general i titelrollen, i teaterudgaven af Ingmar Bergmans ’Scener fra et ægteskab’ var kønnet byttet rundt. Marianne var nu den, der forlod Johan og børn. Husets Teater har lige spillet ’Richard III’ med Tammi Øst i hovedrollen. På Betty Nansen blev ’Orlando’ oplagt iscenesat med kønnet repræsenteret på kryds og tværs af skuespillerne.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, om det fungerer. Som troværdigt eller interessant teater.

For en del år siden instruerede jeg en bearbejdet version af Molières ’Don Juan’ med en kvindelig Don Juan: Donna Joanna – det rastløse begær. Jeg måtte sande, at en kvinde ikke kan forføre på samme måde som en mand. Kvinder kan ikke kneppe sig til tilfredsstillelse som mænd eller benytte udsigt til ægteskab som forførelsesstrategi. Selv i dag, hvor ægteskabet ikke er påbudt ved seksuelt samkvem, kan en kvinde ikke forføre som en mand uden at risikere at blive stigmatiseret som luder.

Senere instruerede jeg en novellefilm, ’Et barn’, om et lesbisk par, der gerne ville have børn. Karaktererne var til en vis grad ’butch’ og ’femme’. Jeg granskede figurerne og dynamikken imellem dem for at undgå ’det stereotype’. Ud fra en identitetspolitisk synsvinkel var det måske ikke engang legitimt af mig at skildre lesbiske kvinder, selv om jeg er perioder har levet lesbisk og ikke identificerer mig specielt cis-kønnet. Under alle omstændigheder var fordelen ved, at to kvinder indgik i en romantisk relation på film i en forholdsvis klassisk dramaturgi, at mindst en af dem fremstod handlekraftig.

Måske kræver det en helt anden slags dramatik at skildre forskellige køn og etniciteter uden at reducere den Anden til objekt, selvom vedkommende bliver opfattet således i den pågældende kultur.

Det siges, at den vestlige hvide mand altid går fri, når det gælder dramatisk fortolkning. Han spiller jo alt muligt. Men i hvert fald på film findes stereotypen til det latterligt utroværdige såmænd også i fremstillingen af den hvide mand i nok den mest udbredte hovedkarakter: den voldelige patriark, den tordnende fader, der tror sig almægtig og tenderer psykopaten og måske faktisk er det.

Her har vi et udmærket eksempel, frisk fra fad, med Johannes Krogh fra ’Herrens veje’. Denne gennemført kontrollerende selvoptagede voldelige karakter er ude af trit med tiden og desuden uinteressant som dramatisk figur. Han er jo en idiot! ’Matador’ har skildret patriarken og hans fald og gjort det meget bedre, nemlig svarende til tid og sted. Seriens to karakterstudier (Hans Christian Varnæs og Mads Skjern) viste eminent faldet til en henholdsvis modnet humaniseret mand med større selvindsigt og til en selvretfærdig mand uden evne til kærlighed og omsorg, fortabt i illusionen om sin egen storhed.

Det virker tilbagestående, at Danmarks Radio nu lancerer en hardcore-udgave af patriarken, en amerikaniseret en af slagsen, hvis kone ville have forladt ham for længst, hvis hendes karakter og deres indbyrdes relation skulle have et minimum af troværdighed i Danmark.

Er der forskel på at udleve andre identiteter på scenen og i virkeligheden?