60 år med SF: Hvordan en forbenet stalinist – med brækket ben og fynsk sprogtone – fornyede venstrefløjen

Ungdommen er idealismens tid. Vi var mange, som blev politisk aktive på venstrefløjen omkring 1960, og da SF blev dannet, var det oplagt at melde sig ind i dette nye parti. Jeg taler mest for mig selv, men når jeg siger ’vi’, er det, fordi jeg tror, at det var de samme paroler og tanker, der tiltrak mange unge dengang: et socialistisk og et afrustet Danmark. Tanker, som i dag er fraværende i den offentlige debat.