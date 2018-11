Samuel Rachlin: Omskæringsdebatten er gået grassat når fremmede kvinder belærer mig om, hvordan jeg skal onanere

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Glidecreme. Du skal bruge glidecreme, fordi du er omskåret og mangler den smørelse, mænd har under forhuden. Derfor skal du bruge glidecreme for at nedsætte friktionen, når du onanerer. Og hvis du ikke har glidecreme ved hånden, kan du til nød bruge almindelig bodylotion. Men det er selvfølgelig bedst med glidecreme.