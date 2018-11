Skoleekspert: Regeringens skoleudspil rammer helt forbi skiven

FOR ABONNENTER

Regeringens udspil til en korrektion af folkeskolereformen rammer socialt skævt og privilegerer de allerede privilegerede elever og deres familier. Det bryder med et af reformens vigtigste mål om at skabe en skole for alle, hvor alle elever gives mulighed for at blive så dygtige som muligt. Det kræver nemlig tid til varieret undervisning og tid til at støtte eleverne i deres hjemmearbejde. Det er særligt vigtigt for de elever, som i øvrigt ikke skal hjem til fritidsaktiviteter. Fordi det er der ganske enkelt ikke råd til eller overskud til i familien.