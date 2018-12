Mette Frederiksen: Jeg har skrevet dette til jer, der kan være skuffede over Socialdemokratiet

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

»Yes we can«, sagde Obama for ti år siden og skabte håb i en hel verden, der længtes efter noget at tro på. Håb. Forandring. Alting er på en måde mere storslået og følelsesladet i Amerika, og det var det i særdeleshed den aften, da Obama havde vundet præsidentvalget i 2008 og holdt sin sejrstale foran 125.000 mennesker i Chicago.



Jeg husker ret tydeligt, hvordan jeg sad i sofaen med min dengang 3-årige søn og så Obama tale om alt det, der nu skulle ske. Og Magne kiggede op på mig og spurgte: »Hvorfor græder du?«.



Ud over at det selvfølgelig siger lidt om, at jeg kan have let til tårer – så bekræfter det om børn også den eviggyldige sandhed at verden er ny for dit øje.



Hvis man ikke ved, at der for blot få generationer siden fandtes slaveri, er det ingen særlig bedrift, at en sort mand vælges som præsident. Og hvis man ikke kender til magtens kynisme, kan det være svært at forstå, at éns mor kan blive rørt alene over idealer og smukke værdier udtrykt i lige så smukke ord.



Men det blev jeg. Og valget af Obama var en bedrift. Endnu en gang flyttede menneskeheden sig hen imod et stadig mere ligestillet samfund.



Herhjemme skrev Piet Hein det allerede årtier forinden i sit gruk om troen og håbet: »Pessimisterne er dog de reneste tåber – de tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, er dem, som tør håbe på noget, de tror på«.



Det her med at turde håbe på noget, man tror på, er bare ikke uden en vis risiko. Skuffelse er den mest nærliggende. Forventninger kan briste, og når først virkeligheden møder håbet, er det sjældent så lysegrønt.



Hvorfor ligger der stadig patienter på gangene, når det ene parti efter det andet i jeg-ved-ikke-hvor-mange valgkampe har lovet at få styr på det? Hvorfor er de offentligt ansatte stadig omgærdet af et enormt bureaukrati, når vi politikere har talt om at gøre noget ved det i årtier? Og hvorfor er det stadig ikke lykkedes at knække den negative sociale arv, når vi på Christiansborg tilsyneladende er enige om, at alle skal med?



Det er en kliche, men det gør ikke pointen mindre sand: Der findes ingen snuptagsløsninger. Intet fingerknips. Obama skuffede også mange vælgere, knuste drømme og efterlod en strukturel ulighed. Og blandt andet som følge af det blev Trump præsident. Politik er svært. Og som med alt andet, der involverer mennesker, begår også vi politikere fejl.



De store forandringer, der for alvor har flyttet Danmark, er nok lettere at få øje på, når vi ser dem i historiens lys. Dengang jeg selv var helt ung, var jeg ofte utålmodig over for Socialdemokratiet. Dengang syntes jeg ikke, 90’er-regeringen gjorde nok for at løse samfundets sociale problemer. Når vi i dag kigger tilbage, ser vi en socialdemokratisk regering, der knækkede arbejdsløsheden og bragte Danmark ind i det internationale verdenssamfund.



Betyder det, at du som dansker ikke skal have tårnhøje forventninger til en socialdemokratisk regering, hvis vi får mulighed for at danne en sådan efter valget? Nej, selvfølgelig ikke. Men vi kommer ikke til at kunne indfri det hele.



Det må jeg og alle andre politikere være ærlige om, uden at mennesker af den grund mister troen på, at politik betyder noget. At vi sammen kan forandre Danmark og verden til et bedre sted. Jeg er bekymret over den håbløshed over for politik, som jeg møder hos mange. Den unødvendige uforsonlighed selv mellem mennesker, der har meget tilfælles.



Jeg har skrevet denne Kronik til jer, der somme tider kan være skuffede over Socialdemokratiet. Til jer, der siger, at I har svært ved at se forskellene i dansk politik. Som mener, at vi er for taktiske. I efterlyser, når jeg møder jer, en kombination af klare svar, kompromisløs opposition, opgør, nytænkning, klassiske værdier, begejstring og håb.



Noget forstår jeg godt. Andet vil jeg gerne udfordre. Og med risiko for, at det bevidst kan misforstås og forenkles i en overskrift, begynder jeg med os selv i Socialdemokratiet.



Jeg kender ingen, der gik ind i politik af andre årsager end et brændende ønske om at præge udviklingen i den retning, de nu engang synes er rigtig. Det var også derfor, jeg selv som helt ung meldte mig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Jeg var utålmodig, jeg var indigneret, og jeg ville gøre en forskel. Det vil jeg stadig.



Men tiden har lært mig, at politik også er en sværddans mellem realitet og vision. Hvor journalister spørger: Kan du afvise? Kan du garantere? Ja eller nej! Tiden skriger på klare svar.

Dét kan man forholde sig til, det kan man forstå. Jeg møder mange mennesker, der efterlyser meget klare svar fra Socialdemokratiet. Det forstår jeg sådan set godt, men når danskerne vælger at sammensætte Folketinget med så mange forskellige partier, får ingen af os mandaterne til at bestemme selv. Heller ikke vi socialdemokrater.



Det er derfor, at forbeholdet er en god følgesvend at have som politiker. Det bruger vi ofte sammen med det evige ’men’. Ve den, der lover noget, man ikke kan holde. Så det gør vi ikke. Og dermed udhuler vi paradoksalt nok værdien af vores holdning. Ingen kan fortænke vælgere i at trække forbeholdet fra udsagnet, og tilbage er kun det, vi siger med småt: Stem på os – men du er bundet i fire år uden fortrydelsesret. Jeg forstår godt, hvis det kan virke forstemmende. Men jeg ville alligevel ønske, at der var større forståelse for den ydmyghed og ansvarlighed, det også er udtryk for.



I Socialdemokratiet gør vi os umage med ikke at love mere, end vi kan holde. Tag det offentlige forbrug som et godt eksempel. Vi vil lade penge følge med, når der bliver flere børn og ældre. Det er bedre end regeringens alternativ, som reelt er nedskæringer i den nuværende service. Men er det ambitiøst? Nej. Det er et minimum. Og jeg vil kæmpe hårdt for, at vi kan gå endnu videre. Jeg vil bare ikke love noget, jeg ikke føler mig sikker på, at vi efterfølgende kan levere.



Og derfor er mit løfte til danskerne mere en retning, end det er konkret politik. Vi går til valg på vores socialdemokratiske program. Det er konkret. Omprioriteringsbidraget på uddannelserne skal afskaffes. Vi skal have nærhospitaler og et opgør med centralisering. Plastikforureningen skal bekæmpes. Det skal være en ret og pligt, at alle indvandrerkvinder kommer i arbejde.



Det vil vi kæmpe for, men jeg kan jo ikke love, det bliver vedtaget i et stadig mere fragmenteret Folketing. Det, jeg kan love, er derimod den retning, vi vil arbejde i og for som regering: bekæmpelse af ulighed, velfærd frem for skattelettelser, en mere ambitiøs klimaindsats, en stram udlændingepolitik og samtidig bedre hjælp i nærområderne.



På det grundlag vil vi altid søge at skabe resultater.

For mig er det afgørende ikke, med hvilken fasthed man kan udtrykke sine synspunkter. Det har ikke mindst betydning, om man samtidig evner at realisere dem – hvilket er et arbejde, der aldrig er tilendebragt, når man stræber efter et samfund med stadig større social retfærdighed.



Måske vi igen kunne finde hinanden i den helt grundlæggende erkendelse, at håb og skuffelse hænger sammen, og at politiske visioner ikke bliver tandløse af realisme. Synspunkter kan forandre, virkeligheden kan overraske, kompromiser kan indgås. Det er jo faktisk sådan, vi har bygget Danmark. I familier, foreninger, lokalsamfund, på arbejdspladser og, ja, i politik.



Det var Svend Auken, der i sit politiske testamente mindede os om, at der midt på vejen ikke er andet end hvide striber og døde fluer. Med den væsentlige og ofte oversete tilføjelse, at »resultaterne i et demokrati ofte skabes, når mennesker med forskellige udgangspunkter mødes midt på vejen og finder frem til fælles løsninger«.



En af hjørnestenene i velfærdssamfundet – folkepensionen – blev f.eks. kun nævnt en passant i Jens Otto Krags bog ’Kamp og fornyelse’, der dækker 1955-71. Og hvem ved, hvilke af hvor tids beslutninger der vil skrive sig ind i historien, når man om føje årtier ser tilbage på Danmark i starten af det 21. århundred?



Bliver det os, der tager et opgør med, at der i hver eneste 9.-klasse i gennemsnit er fire elever, der forlader folkeskolen uden at kunne skrive, læse eller regne godt nok?

Bliver det os, der lykkes med at bryde det forhold, at det den dag i dag stadig er éns fødselsattest, der siger mest om, hvilke muligheder man får her i livet?



Bliver det os, der grundlæggende gør vores samfund mere grønt, genbruger mere og forurener mindre, så vi kan overlade en bæredygtig jordklode til vores børn og børnebørn?



Og bliver det os, der bremser den stigende ulighed, tager hånd om tillidskrisen i vores samfund, og som insisterer på, at Danmark er for lille til store forskelle?