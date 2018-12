Bygningsarv: Nedrivningen af slagtergårdene på Vesterbro var en skandale og bør føre til en lovændring

I år er det 100 år siden, at vi begyndte at frede bygninger i Danmark. De fredede bygninger er en kanonisering af landets bedste arkitektur.

Tidligere i år blev Vikingeskibshallen i Roskilde affredet, og den går nu en usikker fremtid i møde. Nu, hvor hallen ikke længere er beskyttet under bygningsfredningsloven, er det sandsynligt, at den kommer til at dele skæbne med bygningerne ved Astrid Noacks Atelier på Nørrebro og Slagtergårdene på Enghavevej på Vesterbro i København, som begge er blevet revet ned for nylig på trods af massive folkelige protester og en bred faglig opbakning til deres bevaring.