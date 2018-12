Merete Riisager: Demokratisk dannelse kommer ikke af sig selv

FOR ABONNENTER

Vi kan nok hurtigt blive enige om, at individets frihed er uangribelig. At et frit samfund kræver, at flertallet af borgerne respekterer love, institutioner og rettigheder. Men frihed kommer ikke af sig selv. Hvordan uddanner vi kommende generationer til frihed?



Vi har, hvis vi trækker det hårdt op, på den ene side ungdomskulturer, der både er forankret i og styret af religiøse regler og dogmer, og på den anden side i andre ungdomskulturer en vis mængde ligegyldighed over for grundlaget for demokrati, frihed og vestlige frihedsrettigheder og over for de rettigheder og pligter, der følger af at være borger i Danmark.