Beslutningen om at sende kriminelle asylansøgere til en isoleret ø viser, hvor næsten ufatteligt langt regeringen er villig til at gå for tækkes Dansk Folkeparti. Tænk hvad der sker hvis DF kommer i regering.

FOR ABONNENTER

Der er tilsyneladende ingen moralske grænser for, hvor langt regeringen er parat til at gå for at komme DF´s fanatiske behov for at ophæve integrationsprocessen for flygtninge i Danmark og at instituere DF´s markante uvilje imod flygtninge i dansk lovgivning.