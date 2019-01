Skal Danmark gå ind i bankunionen?

Der er gode argumenter både for og imod at træde ind i eurolandenes bankunion. Men er Danmark først inde, er der næppe nogen vej ud igen.

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal vurdere, hvorvidt Danmark bør indtræde i eurolandenes bankunion. Udvalget forventes at præsentere resultatet af sit arbejde i efteråret 2019. Sagen om hvidvask i Danske Bank fik imidlertid statsministeren til forsigtigt at åbne op for debatten. Det er en god anledning til at diskutere fordele og ulemper ved dansk deltagelse i bankunionen.