Staten som kapitalist: Salget af Dong, Serum-instituttet og PostNord. Staten kan ikke drive og sælge virksomheder, og det koster os milliarder

Det er på tide at fjerne styringen fra ministerierne og oprette et specialiseret departement.

Det langtrukne og mislykkede frasalg af statens vaccineproduktion rejste i starten af året atter spørgsmålet om, hvor kompetent en ejer og dermed også lejlighedsvis sælger af offentlige virksomheder, staten egentlig er.

Sagen fulgte en lang række problematiske håndteringer af offentligt ejerskab, Dong, Københavns Lufthavn, TV 2, DSB, DR, PostNord, og lige om lidt er det SAS og Danske Spil, man måske skal gentænke sit ejerskab af.

Den danske stat har skabt enorme værdier; og det er fuldstændig afgørende for, at vi har en stærk og velfungerende økonomi. Offentligt ejerskab og regulering i forsyningssektoren har givet os enestående lave priser på el, vand, varme og affaldshåndtering.

Offentlige selskaber varetager at drive store infrastrukturinvesteringer – broer og jernbaner – og offentligt ejede selskaber som Ørsted har investeret på forkant af verdensudviklingen og gjort os til teknologisk og bæredygtighedsmæssigt førerland. Stat og kommuner er de rigtige ejere og operatører af en lang række virksomheder.

Men lige så fremsynet stat og kommuner har været, lige så martret af problemer er det offentlige ejerskab – især det statslige.

I staten er det måden, vi forvalter ejerskab af offentlig virksomhed på, der konstant giver problemer.

Ejerskabet ligger typisk hos et fagministerium med Finansministeriet som økonomisk bagstopper. DSB er f.eks. ejet af Transportministeriet med Finansministeriet i et skyggeejerskab.

Ingen af ministerierne er reelt kompetente ejere: Fagministerierne skal varetage reguleringen og udarbejde lovgivningen på et område og skal ikke have interesse i at drive virksomhed inden for samme område, som de skal regulere. Man ender med at regulere sig selv. Det er et dobbelthensyn, man oftest løser dårligt. Og i øvrigt har fagministerierne ikke kompetence til at være virksomhedsejere.

Finansministeriets opgave er statens budget og udgiftsstyring og makroøkonomi – heller ikke her er man en god og specialiseret virksomhedsejer. Statens ejerskab i danske virksomheder forvaltes altså typisk af to uhensigtsmæssige institutioner.

Det er på tide, at man opgraderer bemanding på opgaven og opretter et nyt departement, som kan varetage ejerskabet på komplicerede forretningsområder, som staten driver.

Et nyt og specialiseret departement til at tage sig af statens ejerskab, som samtidig kan udvikle vores viden både om offentligt ejerskab og om, hvilke typer ejerskab vi skal fremme i vores erhvervsliv for at få en bedre præsterende økonomi.

Salget af statens vaccineproduktion er kun den nyeste sag, der viser problemstillingen meget klart. Overordnet har håndteringen af den del af Statens Serum Institut, der producerede vacciner, kostet Danmark mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner.

Historikken var, at selve vaccineproduktionen havde givet underskud længe. Man troede, at det var billigere at forsøge at sælge produktionen end at lukke den. Det troede man. I realiteten udstillede forløbet de manglende kompetencer i Sundhedsministeriet som ejer af en virksomheden.

Rigsrevisionen leverer en ødelæggende kritik af kompetenceniveauet i Sundhedsministeriet, hvor man hverken opererede med forretningsplaner eller underbyggede vurderinger af, hvad der var økonomisk hensigtsmæssigt.

Da salget træk ud forsvandt nøglemedarbejderne, et særligt problem, fordi staten ikke som private virksomheder kan give kernemedarbejdere ejerandele for at blive igennem et salg. Hele salget blev grebet forkert an. Og med tiden blev noget der var meget lidt værd endnu mindre værd, plus man skulle betale driftsunderskuddet løbende.

Ikke kun Sundhedsministeriet ser inkompetente ud; også Finansministeriet spiller en uheldig rolle. Privatiseringen af vaccineproduktionen kommer på dagsordenen som led i en sanering af økonomien i Det Kongelige Teater, hvor folketinget tog 72 mio fra seruminstituttets vaccineproduktion.

Med den øvelse blev et frasalg/lukning af produktionen uundgåeligt: Med et slag, blev seruminstituttet udstyret med et driftsunderskud. Frasalget blev besluttet, ikke af hensyn til Seruminstitutettet, sådan er det jo med den slags rationaliseringer eller frasalg, men fordi der skulle skaffes nye penge til noget helt andet.

Bundlinjen er, at beslutningen om at sælge blev truffet af forretningsmæssige forkerte hensyn, nemlig Det Kongelige Teaters behov –og ikke den virksomhed man ejede der lavede vacciner.

Der er mange sager, hvor politisk forhold har forkludret statens ejerskaber. Staten fik ikke bragt orden i sit ejerforhold af TV2. Man har givet ulovlig statsstøtte, stationen har misbrugt sin begunstigede position – alt sammen fordi man ikke har forstået at designe ejerskabet rigtigt indenfor EU-lovgivningen.

Den inkompetente håndtering strækker sig tilbage til 90’erne, men kommer til at spænde ben for dansk mediepolitik de næste mange år. Det helt absurde, men realistiske, scenarie har været, at TV2 skal betale kæmpe bøder, men ikke måtte kapitaliseres af sin ejer, fordi det er i strid med konkurrencereglerne. Altså at staten kunne blive tvunget til at lade TV2 gå konkurs.

Problemerne med at forstå EU’s rammer spiller også en central rolle i privatiseringen af Københavns Lufthavn.

Her forsøgte man at sælge selskabet på en måde, så staten ville vedblive at være den dominerende ejer, med en bestemmelse om, at alle andre aktionærer end staten ikke måtte have større aktieposter.

Det design blev underkendt af EU, og pludseligt stod man med en ufrivillig totalprivatisering af noget, man kun delvist ville lade komme på private hænder. Tilmed af det stykke infrastruktur der er mest kritisk for dansk konkurrenceevne. Av – en historisk brøler.

Karakteristisk er intet ansvar blevet placeret. Man har i dag delvist nedlagt problemet, med en diskret gennationalisering for pensionsmidler, i det ATP er trådt ind efter kapitalfonden Macquarie. Men lufthavnen er kritisk for at tiltrække udenlandske investeringer, den skulle aldrig komme ud af offentlig kontrol – den er i princippet vores vigtigste infrastruktur.

Det mest giftige eksempel på kompetenceproblemerne er selvfølgeligt salget af en minoritetsandel af DONG til Goldman Sachs m fl, der vel nærmest kostede den forrige regering sit genvalg og som har givet næring til konspirationsteorier om både den tidligere finansminister og hans ministerium. Der er ingen grund til at hengive sig selv til konspirationer, men man kan gøre sig nogle helt grundlæggende overvejelser om, hvordan det ejerskab blev varetaget.

Bestyrelsesformanden gennemfører pludseligt en offentlig udrensning i direktionen af årsager, der siden er blevet sået grundig tvivl om. Rabalderet bliver optakt til en proces, hvor en gammel hensigtserklæring om en børsintroduktion blev støvet af og aktualiseret, for at kapitalisere virksomheden.

En politisk udpeget bestyrelse og ganske få personer med begrænset branchekendskab i finansministeriet strikker en hastigt delprivatisering og finansieringsstrategi sammen, uden at Folketinget tager en reel diskussion af mulighederne, og uanset hvordan man end vender og drejer det, træder investeringsbanken Goldman Sachs ind på et tidspunkt og til en pris, der har gjort det til en af de mest betændte spørgsmål i nyere dansk politisk historie. Den amerikanske investeringsbank fik et afkast på omkring 12,4 mia. kr., eller 155 pct., på en meget kortvarig investering.

Ærlig talt har kritikken imod daværende finansminister Bjarne Corydon været urimelig. For hvad i alverden skulle han vide om at købe og sælge store virksomheder. Problemet er, om der var en kompetent forvaltning af så kompliceret et ejerskab på plads: Var det de rigtige mennesker, med den rigtige ekspertise der forvaltede vores alle sammen ejerskab af energigiganten DONG; nu Ørsted?

Man kan godt mene, at der skulle andre ejere med ind i DONG/Ørsted, mest af alt fordi forretningen nu var ved at blive en virksomhed der konkurrerer på verdensmarkedet med grønne energiløsninger, og de risici på markeder langt fra danske husstande, er ikke nogen de danske skatteydere skal påtage sig: I hvert fald ikke alene.

Men processen alene har ødelagt mere end et finansministerium kan bære. Og professionalismen drages forståeligt i tvivl når rigsrevisionen kritiserer, at der ikke findes nogen beregninger til grund for den for mange uforståeligt lave salgspris.