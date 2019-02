Privilegietab: Verden er blevet svær at finde rundt i for hvide heteroseksuelle mænd

Hvide heteroseksuelle mænd minder lidt om bilister i København. De har været vant til at have vejene for sig selv og kan have brug for hjælp til at finde deres plads i en ny virkelighed.

Det er ikke særlig rart, når ens tid er forbi. Det opleves ubehageligt. Til dels også urimeligt.

Jeg kører jævnligt bil i København, og jeg skal hilse og sige, at man som bilist snart ikke kan lave et helt almindeligt højresving uden at skulle kigge sig over skulderen, under armhulen og bag ryggen, ja, man skal nærmest have øjne i nakken for at køre bil i byen i dag, og man kan glemme at finde en parkeringsplads, de forsvinder for hver dag, der går, gravet op, erstattet af brede fortov eller tresporede cykelstier.

Den er god nok: Tresporede cykelstier, sådan at cyklisterne, hold nu fast, kan køre og hyggesludre side om side, mens de bliver overhalet af anderledes travle cyklister, alt bliver tilpasset de tohjulede, for nu er det dem, der sidder inde i forvaltningen og tegner streger og fordeler penge, de har overtaget magten, har de, i sådan en grad, at de er begyndt at stille skraldespandene på skrå, sådan at de kan smide deres æbleskrog ud, mens de cykler af sted, hurtigere og hurtigere, med hjælp fra lyskrydsene, som er begyndt at blive grønne for fodgængere og cyklister halvandet sekund før bilisterne.

Vi kan jo ikke alle sammen bo i andelslejlighed på Vesterbro og arbejde på kontor i K



Det er ikke nok, at de er over det hele, nej, de skal også have positiv særbehandling. Fordi de er ’bløde trafikanter’.

Selv de grønne bølger har de lavet om, så de nu flyder for dem, der bevæger sig med 20 kilometer i timen, og det er ligesom ikke os bilister, vel, nej, vi må pænt holde for rødt og sidde i kø og blive skældt hæder og ære fra, hvis vi kommer til at stikke snuden bare en halv meter ud over hajtænderne for at se, om der er plads til at svinge ud på Gammel Kongevej.

Udsynet er elendigt, og når så man hænger der, halvt inde, halvt ude, sådan at cykelsværmen er nødt til at smyge sig forbi, sænke tempoet et kort øjeblik, vise lidt hensyn, ja, så kigger de på en, som om man har voldtaget deres puddelhund, man har i hvert fald tydeligvis ødelagt deres morgen, sådan som de råber og slår ud med armene.

Alt er bilisternes skyld, i vores store, klodsede biler, osende miljøsvin, som tror, vi er så vigtige, og det kan da også godt være, at der kører en Audi eller to rundt med folk bag rattet, som føler sig hævet over andre, men de fleste kører bil for at komme på arbejde i Skovlunde eller Ganløse eller Herstedøster, hvor hverken metroen eller 5A lige kommer forbi.

Vi kan jo ikke alle sammen bo i andelslejlighed på Vesterbro og arbejde på kontor i K, og nogle er ligesom også nødt til at bringe mælk ud til alle de flat whites, der bliver drukket i løbet af sådan en dag, men det tænker cyklisterne ikke på.

De tror højhelligt, at alt ville være bedre, hvis alle var som dem, hvilket egentlig er lidt pudsigt, for der findes næppe mere egoistiske trafikanter end cyklister. Hvornår har man sidst set en cyklist stoppe ved en fodgængerovergang? Holde tilbage for at lade en medtrafikant komme ud fra en sidevej?

Nej, vel? Til gengæld ser man hele tiden bilister sidde der bag rattet, lægge an til en parallelparkering, kigge sig frygtsomt rundt til alle sider, mens cyklisterne flyver forbi som en sværm af stjernekrigere i angreb mod Imperiet.

Der sidder bilisten, udlært for mange år siden til at færdes i en verden, der ikke længere findes. Bange for det mindste fejltrin, for så falder hammeren.

Der er ingen, der tager en i hånden eller venligt hjælper en til at finde sin plads, »Nu skal du se, min ven, tingene har ændret sig lidt, siden du fik dit kørekort, men bare rolig, jeg skal nok få hjulpet dig på plads, vi skal jo alle sammen være her«.

Nu fik jeg sagt, at jeg jævnligt er bilist i København, men mest af alt er jeg cyklist.

På en himmelblå enkeltgearet stålkværn om sommeren, en flaskegrøn, tonsertung Raleigh Tourist de Luxe om vinteren, fra Indre Nørrebro til Amager, til Brønshøj, til Ryparken, hele byen rundt.

Som cyklist har jeg det svært med bilister. Ikke at der er noget i vejen med at være bilist. Det er mere den måde, mange bilister er bilister på. De larmer ad helvede til. De fylder. De forurener.

De kommer fra en tid, hvor de ikke behøvede dele pladsen med andre, hvor ingen rigtig brokkede sig over deres støj, hvor det faktisk var ret fedt at fylde meget og larme, det var sådan, man kom frem i verden, det var sådan, man kom på forsiden af bladene, store udstødningsrør og brede dæk, bilisterne skulle have så meget plads som muligt.

Det var dengang, Roland Barthes, den franske filosof, i et hyldestskrift sammenlignede automobilen med de store gotiske katedraler. I København var man så begejstrede for biler, at byrådet var tæt på at have flertal for at lave Søgade om til en firesporet motorvej og rive det meste af Vesterbro ned, så Holbæk-motorvejen kunne fortsætte helt ind til Hovedbanegården.

Sådan gik det ikke. Og selvfølgelig skal bilisterne lige vænne sig til det. Sådan noget med at køre på strøm eller biogas, små biler, delebiler, grønne biler.

Én slags trafikant blandt mange, hverken mere eller mindre værd. Demokrati på vejene. Nye idealer. Nye roller. Bilisterne må gerne være her, men trafikken tilhører ikke dem længere.





Jeg kender en masse mænd, der føler, at de bliver hakket på. At verden er blevet lidt svær at finde rundt i. Måske især hvide, heteroseksuelle mænd

De minder på en måde om bilister i København.

De har været vant til at have vejene for sig selv, eller næsten for sig selv, der var selvfølgelig en cyklist her og en fodgænger der, men de skulle passe på og se sig godt for og holde tilbage, tilpasse sig, for byens trafik var lavet til biler. Der sad bilister inde i kommunalforvaltningen og tegnede streger for andre bilister.

Lyskrydsene skiftede fra rød til grøn, så bilerne kom hurtigt af sted, der var to spor eller tre spor, nogle gange fire spor, og der, hvor der ikke var spor, var der parkeringspladser. Du kunne bare parkere, over det hele, men så lige så langsomt begyndte tingene at ændre sig. Der blev lavet sådan nogle blå spor i lyskrydsene, for nu skulle cyklisterne føle sig trygge, når de kørte over for grønt.

Der blev lavet cykelstier med kantsten ned til kørebanen, så cyklisterne havde deres eget område, hvor de ikke behøvede at frygte for, at en bil pludselig kommer bralrende, et slags safe space, som selv amerikanske collegestuderende ville være misundelige på.

’End of the Car Age’, stod der med store bogstaver i The Guardian, ligesom der stod ’The End of Men’ i The Atlantic.



Men jeg er ikke sikker på, at det forholder sig sådan. Hvis vi begynder i trafikken, så er det sådan, at jeg i trafikken er i mine følelsers vold, og det er vidt forskellige følelsers vold alt afhængig af, om jeg færdes på to eller fire hjul. Følelser kan godt forstyrre, så nu lægger vi lige min oplevelse af virkeligheden, min oplevelse af trafikken til side for et øjeblik og kigger på tal:

Det er stadig sådan, at der i København bruges næsten dobbelt så mange kvadratmeter på parkeringspladser, som der gør på cykelstier.