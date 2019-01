Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Krisen i Venezuela: Hvorfor i alverden bakker Danmark op om USAs forsøg på at vælte regimet i Venezuela? Har vi intet lært af historien?

Den venezuelanske opposition har ikke lavet andet end at demonstrere foragt for demokratiet. Militærkup, sabotage og helikopterangreb mod højesteret. Det virker skørt, at udenrigsminister Anders Samuelsen bakker op om deres seneste kupforsøg.