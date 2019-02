Født som misdannet: Man kan ikke se min funktionsnedsættelse, når jeg har tøj på

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

En djævel farer ofte i mig, når man taler om at få et sundt og raskt barn.

Ikke blot bør man diskutere, hvad begrebet ’sund og rask’ egentlig implicerer og udelukker. I endnu højere grad forekommer det mig, at forbindelsen fra fødslen og til hele resten af det enkelte menneskes liv er fuldstændig skåret over, når vi lader udgangspunktet dømme et menneskelivs mulighed for værdi.

Jeg er født i 1980 med blæreekstrofi, som er en alvorlig misdannelse i urinvejene. Jeg har derfor tænkt et par tanker i den anledning.

Ingen, heller ikke de såkaldt unormale, vil foretrække ikke at have levet

Det følgende handler ikke om etikken i valget eller fravalget af liv i fosterstadiet, dvs. hvorvidt det er rigtigt eller forkert at vælge et barn med misdannelse til eller fra i den specifikke situation. Det valg, kan kun de mennesker, der står i den sværeste af alle situationer som kommende forældre, tage.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at man ikke kan vide, hvordan man vil reagere, før man selv har stået i situationen. Jeg er selv mor. Jeg ved, hvad det handler om. Ingen ønsker at føde sit barn til smerte.

Ligeledes er misdannelser mange ting. Nogle er dødelige, andre kosmetiske, og der er utallige variationer derimellem. Det følgende prøver, skal jeg understrege, heller ikke at underminere, at nogle medfødte stærke og omfattende handikap og misdannelser medfører nedsat livskvalitet i form af smerter og manglende mulighed for at leve et værdifuldt liv.

Det er derimod en anden diskussion, jeg ønsker at åbne. Som de primære misdannelser ved blæreekstrofi, som jeg er født med, er bughulen ved fødslen åben, så blæren, der ikke er lukket og derfor ikke samler urin op, kan ses med det blotte øje.

Medfødte misdannelser rummer perspektiv på, hvad vi forventer af livet og det liv, vi giver videre

Der er intet urinrør, men urinen flyder fra blæren. Hyppigheden er for drenge 1:30.000 og for piger 1:60.000.

Mine forældre vidste ikke, at jeg havde en misdannelse, da jeg blev født, så de blev ikke stillet over for valget om at afbryde graviditeten.

Der diagnosticeres altså få tilfælde af blæreekstrofi hos fostre, men nutidens grundige fosterdiagnostik medfører også, at der i dag fødes endnu færre børn med blæreekstrofi, fordi man kan afbryde graviditeten frem til uge 23, hvis man venter et barn med en alvorlig misdannelse.

Jeg har selv gennemgået rigtig meget kirurgi, fra jeg var baby frem til midten af 30’erne. Jeg har levet et liv med urinvejsinfektioner og med de praktiske og personlige udfordringer, som utæthed medfører.

Med hjælp fra et stærkt bagland har jeg levet et såkaldt normalt liv fra begyndelsen med børnehave, folkeskole, efterskole, gymnasium, uddannelse på universitetet og siden arbejdsmarked.

Men jeg har dog altid haft bevidstheden om og følelsen af ikke at være en del af gennemsnittet; jeg har levet et liv med erfaringen af en krop, der fejler funktionelt. Som på den vis er forkert og i hvert fald ikke ’normal’.

Man kan ikke se min funktionsnedsættelse, når jeg har tøj på. Derfor kan jeg skjule min afvigelse. Det bevirker, at mennesker, der ikke er tæt på mig, ofte bliver meget overrasket over, ja, sågar sætter spørgsmålstegn ved, at jeg fejler og især som spæd har fejlet noget alvorligt. Jeg lever et liv med en god social baggrund, og jeg har stiftet familie.

Jeg lever et liv, der kun i det, der vedrører min krops afledning af urin, adskiller sig fra ’det normale’, og som man objektivt set ville vurdere som ekstremt privilegeret.

Vi er ikke herrer over livets begyndelse, og vi er ikke herrer over dets slutning

Jeg ser ’normal’ ud og fungerer ’normalt’, men er det ikke i kropslig forstand. At mit liv har rummet min blæreekstrofi, har således på den ene side defineret mig, mens det i mit praktiske liv i dag har en meget lille betydning, fordi jeg gennem en række store operationer har opnået en livskvalitet, der har bragt mig så tæt på ’det normale liv’, at jeg ikke selv tænker meget over det.

Det har givet mig anledning til at overveje, hvad vi forventer og ikke mindst kan forvente af livet, når det skal gå i gang, og hvordan det er muligt at spå om fremtidig livskvalitet.

Livskvalitet ligger ikke i at ramme gennemsnittet rent. Det vil de færreste nok mene. Der findes kun én afvigelse fra misdannelse og sygdom, som er det ufravigelige succeskriterium, når et barn kommer til verden, og det er ’sund og rask’, som i praksis er synonymt med ’normal’.

Et spædbarn er ikke så meget mere end krop, når det bliver født, og derfor er det den kropslige tilstand, der får lov at definere barnet ved livets begyndelse. ’Sund og rask’ er ingen anmærkninger.

Alt andet er i vekslende grad en tragedie. Derfor handler det følgende om perspektivet i levet liv, der afviger fra det kropsligt normale.

Medfødte misdannelser rummer perspektiv på, hvad vi forventer af livet og det liv, vi giver videre. Hvad det gode liv er.

Hvilket perspektiv vi har på det liv, vi sætter i verden, og på hvis vegne vi tager valg, kalkulerer risiko, men ikke mindst på hvis vegne vi dømmer kvaliteten af det liv, der venter, og med hvilken sikkerhed vi forsøger ikke bare at forudsige, men også kontrollere fremtiden – syg som rask. Det handler om, hvad vi med rimelighed kan forvente af livet.

Tager vi et såkaldt normalt nyfødt barn, kan vi tale om dets umiddelbare odds for at klare sig godt.

Det handler om sundhed, det sociale udgangspunkt, familie, økonomi, ja, om social og kulturel kapital.

Det siger statistikkerne en masse om, men alligevel anerkender vi, at et menneskeliv kan gå mange veje, uanset udgangspunkt; man kan positivt blive mønsterbryder eller negativt falde igennem systemet pga. sygdom eller ulykke.

Barnet, der kropsligt falder uden for det såkaldt normale, får derimod tildelt et dårligere udgangspunkt for et godt liv uanset statistik. Og det er paradoksalt, at vi i en verden, der ønsker at vide alt, undersøge alt og vurdere alt, holder så krampagtigt fast i normalitetsbegrebets afgørende betydning for udgangspunktets succes.

Som man altså alligevel ikke kan sige noget om, for det kan man ikke om noget liv fra begyndelsen. Jeg ønsker at kaste lys på spørgsmålet om, hvad det gode liv er med det perspektiv, misdannelser og vores frygt for dem, giver.

Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på, hvordan måden, hvorpå vi betragter den fysiske misdannelse, kan åbne vores øjne for tilfældets magt og måske dets magi. Tilfældet husker os på, at der faktisk er aspekter af livet, vi ikke kan kontrollere. Det uventede, det ukontrollerbare og uforudsigelige er måske vor tids allerstørste udfordring at anerkende.

Måske skal vi lære at forstå, at der er specielt to ting, vi ikke er herrer over. Vi er ikke herrer over livets begyndelse, og vi er ikke herrer over dets slutning. Vi lever ofte, som om vi er, men måske ville anerkendelsen af det modsatte løsne en del af det greb, som følelsen af ansvar for og kontrol af alting i livet giver os.

Endelig har min blæreekstrofi givet mig anledning til i et større perspektiv at overveje forestillingens magt og vores forventning om det normale som det perfekte, som er præcis det: en forestilling.