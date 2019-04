Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Teaterinstruktør: Ligesom mange andre ofre for seksuelle overgreb har det været umuligt for mig at tale om det, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at fortrænge det

Det kan være farligt for en kvinde at tale højt. Men det er lige så omkostningsfuldt at tie stille. Det er et dilemma der har præget mig hele mit liv.