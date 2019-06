Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Manden, der tændte demokratiets fakkel

Den danske teolog dr. Dampe blev straffet med mange års fængsel for at kræve en demokratisk grundlov. Måske har hans hårde skæbne endda inspireret et af verdenslitteraturens mesterværker.