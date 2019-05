Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Opråb: Vi skal nytænke det danske demokrati

Exceltankegange og den stramme rationalitet er gået alt for vidt og har skabt dyb mistillid til politikerne. Et godt sted at søge inspiration til at forny demokratiet er i designverdenen.