Anne Sofie Allarp: Den politiske topstyring af partierne skader demokratiet

De politiske partier blev et vendepunkt for udviklingen af demokratiet. Hvordan skal vi tackle det nu, da deres folkelige grundlag er ved at forvitre.

Vi plejer at sige til os selv, at demokratiet er meget ungt. Det er ofte i forbindelse med en advarsel imod, at det afvikles, at vi siger sådan. Og det er rigtigt, et system med valghandlinger og universel stemmeret er nyt, men en grad af parlamentarisme er langtfra ny. Tanken om at sætte sig ned og beslutte ting i fællesskab under hensyn til hinanden er måske i virkeligheden en integreret del af det at være menneske. Det at være en social art.