Et flere år langt ophold i Zimbabwe blev en øjenåbner for kronikøren og satte hendes egen fattige barndom i Danmark i et bredere perspektiv.

Da jeg havde boet i Zimbabwe et års tid, faldt jeg over sådan et lille stykke køleskabsmagnet-filosofi, som undtagelsesvist kom op at hænge: