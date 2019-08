Sorg er en naturlig følelse. Men det kan kamme over – derfor er det vigtigt og rigtigt, at kompliceret sorg er blevet anerkendt som en sygdom.

Politikens signatur havde for nogen tid siden overskriften, man kan sådan trænge til at græde. Det var Dorte Hygum Sørensen som skrev: »Man kan savne at grine himmelhøjt. Men man kan faktisk også savne at græde«.