Den menneskelige afføring er tabu i de fleste cirkler. Men det bliver vi nødt til at gøre op med. Alt for mange har problemer med tarmfunktionerne, og det kan skade både helbredet og livskvaliteten.

Der lyder flere plump i toilettet. Du er i gang med at have afføring, at udskille lort, et ord, der oprindelig stammer fra den lyd, der indtræffer, når man gjorde det på en tønde.