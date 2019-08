Johannes Riis: I min barndom var telefonen af træ og hang på væggen. I dag ligger den i lommen og er menneskets bedste ven. Men er det en god udvikling?

FOR ABONNENTER

Første gang jeg så en telefon, der ikke var afhængig af at være forbundet med et stik i væggen, var den dag midt i 1960’erne, da dyrlæge Iversen var kommet for at se til en syg ko hjemme på min fødegård oppe på Mors. I bagsmækken, bag i hans Volvo Amazon-stationcar, som han havde parkeret ude på gårdspladsen, stod der et sort apparat med samme mål som en middelstor kommode og med et rør på størrelse med et rugbrød med en cirka tyve centimeter lang antenne foroven.