Førtidspensionist: »Jeg har skrevet på Kroniken her i 2 år som en måde at håndtere min tiltagende vrede og afmagt«

Som ’nyslået’ førtidspensionist siger jeg tak for hjælp til afvikling af arbejdsevnen! Jeg må se tilbage på et forløb, der ikke bare har forværret mit helbred, men også været ødelæggende for min familie.

Samme dag som Mette Frederiksen trak i arbejdstøjet og præsenterede Danmarks nye regering, modtog jeg papir på at være blevet førtidspensionist.

Afgørelsen kom, efter at jeg har brugt små 12 år on/off i et beskæftigelsessystem, der siden 2007 har mødt mig med bl.a. mistillid, bureaukrati og tiltagende stramninger. Jeg er på intet tidspunkt blevet spurgt: Hvad har DU brug for at komme tilbage til arbejdsmarkedet?

Var jeg blevet stillet det spørgsmål, havde jeg kunnet understrege, hvor meget jeg gennem årene har ønsket at arbejde igen.

Tilbage i 2007 kom jeg med et konkret forslag til Jobcenter Gentofte ift. hvad der kunne hjælpe mig tilbage på arbejdsmarkedet. En reaktivering af den autoimmune tarmsygdom colitis ulcerosa, udløst af kronisk arbejdsstress, havde gjort mig for syg til at fortsætte i mit job som folkeskolelærer.

Jeg var gået syg på arbejde i flere år med flere kortere sygemeldinger undervejs og endte afslutningsvis med at være sygemeldt et år pga. tarmsygdommen. Fra starten af dén sygemelding foreslog jeg revalidering. Jeg var – ud over at være fysisk syg – selv klar over, at jeg var stresssårbar pga. præmisserne fra mit lærerjob, men det fik ikke lov at fylde noget i min sagsbehandling.

Jeg ville gerne læse videre. Jeg var motiveret og havde fundet en konkret videreuddannelse, der primært foregik hjemmefra, hvilket ville tilgodese både den fysiske tarmsygdom, stresssårbarhed og behov for tilknytning til omverdenen.

Einar Baldvin Baldursson, psykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet, har mange år senere i Politiken, 21.3.18, udtalt, at den naturlige modsætning til at være i arbejde er at være i uddannelse, både for at fastholde en fremdriftsfølelse og oplevelsen af at ’være en del af flokken’. Men jeg fik afslag på både revalidering og uddannelsesønsker.

Jeg tilbød at betale masteruddannelsen selv og var indstillet på at søge job, så snart min tarmsygdom var stabil. Det måtte jeg heller ikke. Kommunen kaldte mig i mine sagspapirer fra 2007/08 gentagne gange ’fastlåst’ i mit syn på, at videreuddannelse var den rigtige løsning. I stedet ’tilbød’ Gentofte Kommune arbejdsprøvning som bogopsætter på et bibliotek – mens min tarmsygdom stadig var aktiv, hvor kommunen ignorerede min læges udtalelse.

Dengang havde min mand og jeg heldigvis pengene til, at jeg kunne slippe ydelsessystemet og læse videre for egen regning, hvilket blev løsningen for en længere periode. Først dér gik min tarmsygdom i bero.

Jeg registrerede mig som dagpengemodtager i slutningen af finanskrisen, for at vores økonomi kunne hænge sammen. Ud over en enkelt vikaransættelse i en børnehave – som jeg fik – kom jeg ikke til samtale ved nogen jobs. Jeg søgte bredt, men der var ofte 4-500 ansøgere til hvert job på dét tidspunkt.

Jeg stod uden for arbejdsmarkedet og havde huller i mit arbejdsliv og cv’et pga. sygdom, så jeg lå næppe øverst i ansøgningsbunken. Men mens jeg studerede videre, opbyggede jeg et omfattende netværk, jeg satte projekter i gang, tilegnede mig nye kompetencer og oplevede en konkret og stigende interesse for det, jeg nu kunne. Det gav mig blod på tanden til at starte op som selvstændig.

Jeg spurgte kommunen og a-kassen om muligheden for at få rådgivning til opstart af egen virksomhed, men svaret lød kort: ’Det må du ikke, når du er på dagpenge’.

Asger Aamund har i programmet ’Asger og de langtidsledige’ fra 2013 udtalt, at ledige bare skal omgå dagpengereglerne og starte op som selvstændige alligevel. Med andre ord bryde reglerne i et system, der er baseret på overvågning, kontrol og straf. Men det er kun et privilegeret menneske, som ikke kender dét system indefra, der kan udtale sig sådan. For mit eget vedkommende lå der på ingen måde en forventning om økonomisk sikring under en virksomhedsopstart.

I slutningen af 2011 fik jeg konstateret en svær depression, da jeg følte mig låst fast i dagpengesystemet. Jeg var nødt til at sygemelde mig igen, selv om jeg gerne ville undgå det. Hver 4. uge skulle jeg melde tilbage til kommunen: Havde jeg fået det bedre nu?

Jeg var for syg til at arbejde, men i Gentofte Kommunes øjne for rask til at være sygemeldt

Jeg sagde af nød ja til et fysisk hårdt træningsprogram, jeg blev sendt ud i af kommunen, selv om det eneste, jeg ønskede mig, var en periode med reel ro.

Efter 7 måneders sygemelding ville jeg gerne starte jobsøgningsprocessen op igen ved at udføre to freelancejobs, jeg i mellemtiden var blevet hyret til. Men jeg måtte ikke udføre jobbene som sygemeldt på dagpenge, og hvis jeg ville raskmeldes, skulle jeg stå ’fuldt til rådighed’.

Jeg raskmeldte mig og forsøgte på bedste vis at planlægge de to jobs, søge opslåede jobs, gå til møder med kommune og a-kasse og samtidig gennemføre fuldtidsaktivering. Det endte med, at jeg måtte aflyse begge jobs, det ene en uge før det skulle afholdes – hvilket var både meningsløst og yderst uhensigtsmæssigt, hvis man vil værne om sit nyetablerede netværk. Kort efter blev jeg sygemeldt igen med genopblussen af den svære depression. Denne gang med konkrete selvmordstanker.

Jeg havde brug for fleksibilitet, og det havde gjort en forskel, hvis der havde været noget, der hed en delvis raskmelding på dagpenge, hvor jeg havde fået muligheden for at løse de to konsulentjobs uden at have fokus på jobsøgning og aktivering samtidig.

Det er efterhånden velkendt, at man kommer bedst tilbage i arbejde via en gradvis optrapningsplan – noget erhvervspsykolog Maiken Matzau fokuserer på i sit arbejde med stress på arbejdspladser. Hvorfor ikke overføre den fleksible tilgang til dagpengeområdet?

Syv måneder senere, i 2013, røg jeg så helt ud af først sygedagpengesystemet. Jeg var ude af depressionen, men mine kognitive og fysiske udfordringer var omfattende, og sygemeldingen kunne ikke forlænges. Kort efter røg jeg også ud af dagpengesystemet.

Fra omkring midten af august 2013 til juli 2014 havde jeg ingen indtægt overhovedet. I den periode blev min mand sygemeldt med stress. Jeg var for syg til at arbejde, men i Gentofte Kommunes øjne for rask til at være sygemeldt.

I de knap 12 måneder handlede mit liv om at blive vurderet egnet til et ressourceforløb. Det handlede om at være ’syg nok’. Jeg fik konstateret fibromyalgi efter et længerevarende udredningsforløb, men der skulle også en skriftlig psykiaterudtalelse til, for at kommunen ville behandle min ansøgning om ressourceforløb. I den forbindelse fik jeg af en privatpraktiserende psykiater konstateret arbejdsrelateret ptsd.

Jeg var qua præmisserne i mit lærerjob endt med at føle mig fastlåst i en arbejdssituation, der gjorde mig alvorligt fysisk syg, og min efterfølgende depression blev karakteriseret som en ptsd-belastningsreaktion. Psykiateren noterede i rapporten, at yderligere belastninger kunne forværre min tilstand. Herefter var jeg altså lukket ind i det forjættede land: ressourceforløb.

Jeg blev efter et års indledende ventetid tilknyttet en kompetent ’anden aktør’, der varetog mit ressourceforløb i praksis. Jeg modtog terapi sideløbende med et praktikforløb og sluttede af med et træningsforløb, der dog ikke hjalp mig. Både jeg selv og den anden aktør måtte erkende, hvor fysisk og kognitivt udfordret jeg var blevet.

Fra anden aktørs side lød vurderingen, at der ikke kunne peges på yderligere beskæftigelsesmæssige indsatser ud over et eventuelt skånejob, og også herfra lød det, at belastninger kunne forværre min tilstand.

Halvandet år efter at det praktiske forløb hos den anden aktør sluttede, blev jeg i januar 2018 sendt til udredning hos Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital, der har til formål at lave såkaldte tværfaglige helbredsvurderinger, bestilt af de kommunale jobcentre.

Jeg klagede over vurderingen og takkede nej til behandlingstilbuddet med reference til, at vi havde aftalt noget helt andet til mødet, at jeg allerede havde modtaget halvandet års terapi og træning i mit ressourceforløb, og at min udmattelse ikke skyldtes periodisk depression, for jeg var ikke deprimeret.

Oven på min klage kom der en ny vurdering fra Klinisk Funktion, der kort konkluderede, at alt var afprøvet, eftersom jeg ikke var motiveret for behandlingstilbuddet. Gentofte Kommunes rehabiliteringsteam indstillede mig herefter til førtidspension, men Gentofte Kommunes pensionsnævn, der har det afgørende ord i pensionssager, gik imod indstillingen.

De så bort fra den ny vurdering fra Klinisk Funktion og mente, det var et problem, at jeg ikke var motiveret for behandlingstilbuddet fra den første helbredsvurdering. Pensionsnævnet interesserede sig ikke for, at selve behandlingstilbuddet tog udgangspunkt i en fejldiagnosticering. Jeg havde i mellemtiden selv opsøgt privat udredning og fået diagnosen myalgisk encephalomyelitis (ME), hvilket Klinisk Funktion indledningsvis havde fortalt, de ikke kunne udrede mig for.