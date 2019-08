Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Peter Øvig Knudsen og Søren Magnussen var vanvittigt bange, da de ankom til den lukkede afdeling på Riget: Men fakta er, at netop dette skræmmende, psykiatriske system gjorde os raske

At skabe en bedre psykiatri er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Det gælder også om at sikre glimt af skønhed og normalitet på de lukkede afdelinger, skriver to tidligere indlagte.